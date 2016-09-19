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 第8版 经济
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楚天都市报电子版
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8 经济 2016.9.19 星期一
央行发文明年起取消信用卡滞纳金
图文：持卡人可与银行约定违约金
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者赵杰）8年前多取30元，如今滞纳金过万，近日，苏州爆出的天价滞纳金事件，又将信用卡收费送上舆论风口。记者昨日了解到，根据中国人民银行《关于信用卡业务有关事项的通知》，明年1月1日起，滞纳金将成为历史，取而代之的是“由发卡机构和持卡人协议约定违约金”，透支利率实行上限、下限区间管理。
    所谓信用卡滞纳金，是指实际还款未达到最低还款额时，对最低还款额未还部分收取的费用。各家银行政策不同，所设立的滞纳金门槛也不尽相同。比如建行规定，个人信用卡滞纳金最低为5元，交行这一门槛则为10元。此外，有些银行对信用卡滞纳金规定了上限，比如工行规定，人民币信用卡滞纳金按最低还款额未还部分的5%收取，最高500元。
    根据央行信用卡新政，违约金将取代滞纳金，对于持卡人违约逾期未还款的行为，发卡机构应与持卡人通过协议约定是否收取违约金，以及收取方式和标准。“收费项目换了个名字，我最关心的是还会不会像以前一样利滚利。”市民陆先生表示。
    湖北尊而光律师事务所律师丁嫣援引判例称，滞纳金无上限利滚利并不合法。今年2月，沙某因未偿付信用卡透支欠款，被某银行起诉，要求归还透支欠款、透支利息以及滞纳金。然而，法院认为，信用卡透支在本质上属于信用贷款业务，需接受利率上限，民间借贷利率按政策被限制在年利率24%之内。超出该限度部分滞纳金，并未获法律支持。


   