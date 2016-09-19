查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 法治 ·广告：动向新闻 ·炒公司“鱿鱼”也能合法维权 ·图文：入室行窃打喷嚏惊醒主人 ·本周南湖平安路等10条道路最堵 ·地产富商顺走5条香烟被拘留 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 广告：动向新闻 · 炒公司“鱿鱼”也能合法维权 · 图文：入室行窃打喷嚏惊醒主人 · 本周南湖平安路等10条道路最堵 · 地产富商顺走5条香烟被拘留 · 广告：动向新闻 7 法治 2016.9.19 星期一 生意被儿子接手后生活无聊 乐在小超市打工 地产富商顺走5条香烟被拘留 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员李鹏程 实习生王小叶）曾经腰缠万贯的地产商，退出商界后在超市找了一份月收入不到2000元的工作，在一次搬货时，临时起意捎走5条香烟。昨日记者从警方获悉，该男子被治安拘留5天。

16日下午5时，江夏区大桥派出所接一大学超市老板报警称，超市5条单价170元的香烟被盗。该所民警胡曲强了解到，当天早晨7时许，一姓黄的员工曾让保管员打开仓库独自搬货到货架。民警调阅监控，发现黄某搬完货后，清仓时将一个空纸盒拿出仓库，径直向自己的宿舍走去。

民警判定该男子有作案嫌疑，遂将其传唤至派出所。这名衣着体面的男子承认，5条烟是自己拿的，觉得没什么大事。原来，55岁的王某曾是上海一家房地产公司的老板，生意被儿子接管后，觉得生活无趣，20多天前，经人介绍来到该超市工作，虽然工资不到2000元，但王某觉得生活充实了许多。16日，他在仓库搬货时发现有5条香烟，便临时起意，将香烟放进废弃的纸盒，假意倒垃圾捎回宿舍。

民警提醒，一些老人在退休后，心理上往往有一段时间的落差期。家人要多给予关心，以防因为心理原因做出错误举动。





