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7
法治
2016.9.19 星期一
本周南湖平安路等10条道路最堵
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员吴培勇 张勇）昨日，武汉交管部门发布一周交通警情提醒。
9月19日至10月31日，轨道交通6号线三眼桥北路站管线施工，香港路（浅水湾建材市场至天门墩路）、香港路三眼桥北路口、香港路菱角湖路口周边交通压力会有所增大；9月19日至12月31日，轨道交通27号线大花岭站区间施工，文化大道（金樱街至星光大道）周边交通压力会有所增大；9月21日至明年1月31日，三环线野芷湖立交二期改造施工，三环线野芷湖立交南侧的上桥匝道、下桥匝道通行压力增大。
预计本周最拥堵的10条道路是：平安路（由南向北）、珞狮路（文治街至街道口）、民族大道（进入光谷广场方向）、南湖路（由南向北）、书城路（由南向北）、珞狮路辅路（由南向北）、唐家墩路（姑嫂树路至新华路）、珞喻路（由西向东）、青年路（利济北路至发展大道）、关山大道（大学园路至珞喻路）。