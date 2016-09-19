查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 法治 ·广告：动向新闻 ·炒公司“鱿鱼”也能合法维权 ·图文：入室行窃打喷嚏惊醒主人 ·本周南湖平安路等10条道路最堵 ·地产富商顺走5条香烟被拘留 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 广告：动向新闻 · 炒公司“鱿鱼”也能合法维权 · 图文：入室行窃打喷嚏惊醒主人 · 本周南湖平安路等10条道路最堵 · 地产富商顺走5条香烟被拘留 · 广告：动向新闻 7 法治 2016.9.19 星期一 本周南湖平安路等10条道路最堵 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华 通讯员吴培勇 张勇）昨日，武汉交管部门发布一周交通警情提醒。

9月19日至10月31日，轨道交通6号线三眼桥北路站管线施工，香港路（浅水湾建材市场至天门墩路）、香港路三眼桥北路口、香港路菱角湖路口周边交通压力会有所增大；9月19日至12月31日，轨道交通27号线大花岭站区间施工，文化大道（金樱街至星光大道）周边交通压力会有所增大；9月21日至明年1月31日，三环线野芷湖立交二期改造施工，三环线野芷湖立交南侧的上桥匝道、下桥匝道通行压力增大。

预计本周最拥堵的10条道路是：平安路（由南向北）、珞狮路（文治街至街道口）、民族大道（进入光谷广场方向）、南湖路（由南向北）、书城路（由南向北）、珞狮路辅路（由南向北）、唐家墩路（姑嫂树路至新华路）、珞喻路（由西向东）、青年路（利济北路至发展大道）、关山大道（大学园路至珞喻路）。





