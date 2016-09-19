查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 法治 ·广告：动向新闻 ·炒公司“鱿鱼”也能合法维权 ·图文：入室行窃打喷嚏惊醒主人 ·本周南湖平安路等10条道路最堵 ·地产富商顺走5条香烟被拘留 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 广告：动向新闻 · 炒公司“鱿鱼”也能合法维权 · 图文：入室行窃打喷嚏惊醒主人 · 本周南湖平安路等10条道路最堵 · 地产富商顺走5条香烟被拘留 · 广告：动向新闻 7 法治 2016.9.19 星期一 图文：入室行窃打喷嚏惊醒主人 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员张家国 实习生王小叶）18日凌晨4时，家住汉口兴业路某小区的万先生，在睡梦中被一个喷嚏声惊醒，他迅速从床上跳起，只见屋内出现一个黑影，手持电筒不停打喷嚏。

万先生厉声怒斥，该男子见状欲逃。万先生家人堵住房门，男子被逼在阳台，见无路可逃，便掏出随身手机和300元反复哀求放其一马。遭拒后，男子又气势汹汹反问道：“我患了重感冒，进错家门，为啥不让我出去？”

江汉区南国北都警务站民警邱鑫龙带着协警刘波很快赶到，控制该男子。

经查，42岁的彭某系四川人，曾多次入室盗窃作案曾入狱10余年。当晚，他顺着下水管攀爬至三楼翻窗入室，没想到几个喷嚏把自己送进法网。





