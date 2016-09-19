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 第7版 法治
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楚天都市报电子版
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7 法治 2016.9.19 星期一
图文：入室行窃打喷嚏惊醒主人
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员张家国 实习生王小叶）18日凌晨4时，家住汉口兴业路某小区的万先生，在睡梦中被一个喷嚏声惊醒，他迅速从床上跳起，只见屋内出现一个黑影，手持电筒不停打喷嚏。
    万先生厉声怒斥，该男子见状欲逃。万先生家人堵住房门，男子被逼在阳台，见无路可逃，便掏出随身手机和300元反复哀求放其一马。遭拒后，男子又气势汹汹反问道：“我患了重感冒，进错家门，为啥不让我出去？”
    江汉区南国北都警务站民警邱鑫龙带着协警刘波很快赶到，控制该男子。
    经查，42岁的彭某系四川人，曾多次入室盗窃作案曾入狱10余年。当晚，他顺着下水管攀爬至三楼翻窗入室，没想到几个喷嚏把自己送进法网。


   