查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 法治 ·广告：动向新闻 ·炒公司“鱿鱼”也能合法维权 ·图文：入室行窃打喷嚏惊醒主人 ·本周南湖平安路等10条道路最堵 ·地产富商顺走5条香烟被拘留 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 广告：动向新闻 · 炒公司“鱿鱼”也能合法维权 · 图文：入室行窃打喷嚏惊醒主人 · 本周南湖平安路等10条道路最堵 · 地产富商顺走5条香烟被拘留 · 广告：动向新闻 7 法治 2016.9.19 星期一 炒公司“鱿鱼”也能合法维权 男子不堪长期加班辞职 本报公益律师助其获赔5.7万元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓 通讯员陈汉君 贺玲）电工黄某在一家酒店管理公司工作1年8个月后，实在不堪每天工作12个小时的生活，主动炒了公司“鱿鱼”。公司以其主动辞职为由拒绝给予经济补偿等。昨悉，在本报公益律师帮助下，黄某获赔5.7万余元。其中，仅三项加班工资就达4.2万余元。

黄某今年34岁。2013年8月27日，他入职武汉一家酒店管理公司当电工。当天，他与公司签订了2013年8月28日至2015年8月27日两年的书面劳动合同。每天，他起早贪黑地工作，从上午8时许工作到晚上8时许，且经常加班加点。

2014年8月，黄某因身体不适就医，花了近3000元医疗费。2015年4月21日，他以公司没有为他缴纳社会保险、没有报销相关医疗费用、没有支付加班费为由，向公司邮寄了解除劳动合同通知书。之后，他未再上班。当月，公司即停发了他的工资。

2015年8月，黄某向本报楚天公益律师团成员、武汉市民之家法律援助工作站负责人朱宏伟律师求助。今年5月，江岸区法院审理后认为，用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的，劳动者可以解除劳动合同。用人单位应向劳动者支付解除劳动合同经济补偿金。同时，由于该公司未为黄某缴纳失业保险，必然导致黄某不能享受相应期间的失业保险待遇，遂判决该酒店管理公司向黄某支付解除劳动合同经济补偿金、失业保险待遇损失、欠发的工资、法定节假日及休息日、延长工作时间加班工资等共计5.7万余元。其中，仅三项加班工资就达4.2万余元。





