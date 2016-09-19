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 第6版 现场
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·赞！的哥捡包送回来 咦？包内电脑不见了
楚天都市报电子版
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6 现场 2016.9.19 星期一
赞！的哥捡包送回来 咦？包内电脑不见了
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达 李辉）不慎将提包忘在的士上，次日司机说包找到了，但交还时，里面的平板电脑却不见了。昨日，家住光谷的吴女士感到很蹊跷。
    吴女士介绍，前晚8点42分，她和朋友从天河机场出来，搭的士回光谷清江山水小区的家。下车时，她不慎将一个棕色的手提布包忘在了后排。“刚下车不久就发现了。”吴女士说，包里面有一台iPad平板电脑，还有护照等重要资料。
    根据小票上的车牌号，吴女士查询到了其所属的出租车公司电话，昨日早上，她据此联系上了的哥张师傅。张师傅称，他收班后整理车厢时看到了手提包，并帮忙保管起来了。吴女士喜出望外，两人约好到汉口杨汊湖碰头。不过，吴女士拿到包时，发现里面只有护照，并没有iPad。
    这是怎么回事呢？记者联系上张师傅，他说当晚送完吴女士后，还拉了好几拨乘客，到次日凌晨两点左右才发现手提包，里面并没有iPad。张师傅说，他怀疑中途有客人将手提电脑拿走了。
    目前，吴女士已报警。


   