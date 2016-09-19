查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·图文：警车开道护送伤者入院接断指 ·图文：停在大学草坪上的车莫名起火 ·太婆称老年证被司机扔进投币箱 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告：动向新闻 ·赞！的哥捡包送回来 咦？包内电脑不见了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 图文：警车开道护送伤者入院接断 · 图文：停在大学草坪上的车莫名起 · 太婆称老年证被司机扔进投币箱 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告：动向新闻 · 赞！的哥捡包送回来 咦？包内电 6 现场 2016.9.19 星期一 赞！的哥捡包送回来 咦？包内电脑不见了 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达 李辉）不慎将提包忘在的士上，次日司机说包找到了，但交还时，里面的平板电脑却不见了。昨日，家住光谷的吴女士感到很蹊跷。

吴女士介绍，前晚8点42分，她和朋友从天河机场出来，搭的士回光谷清江山水小区的家。下车时，她不慎将一个棕色的手提布包忘在了后排。“刚下车不久就发现了。”吴女士说，包里面有一台iPad平板电脑，还有护照等重要资料。

根据小票上的车牌号，吴女士查询到了其所属的出租车公司电话，昨日早上，她据此联系上了的哥张师傅。张师傅称，他收班后整理车厢时看到了手提包，并帮忙保管起来了。吴女士喜出望外，两人约好到汉口杨汊湖碰头。不过，吴女士拿到包时，发现里面只有护照，并没有iPad。

这是怎么回事呢？记者联系上张师傅，他说当晚送完吴女士后，还拉了好几拨乘客，到次日凌晨两点左右才发现手提包，里面并没有iPad。张师傅说，他怀疑中途有客人将手提电脑拿走了。

目前，吴女士已报警。





