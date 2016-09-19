图文：警车开道护送伤者入院接断指图文：停在大学草坪上的车莫名起火太婆称老年证被司机扔进投币箱武汉市免费培训月嫂广告：动向新闻赞！的哥捡包送回来 咦？包内电脑不见了
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 第6版 现场
·图文：警车开道护送伤者入院接断指
·图文：停在大学草坪上的车莫名起火
·太婆称老年证被司机扔进投币箱
·武汉市免费培训月嫂
·广告：动向新闻
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楚天都市报电子版
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6 现场 2016.9.19 星期一
武汉市免费培训月嫂
    楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592　　 文闻蔚


   