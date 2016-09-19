查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·图文：警车开道护送伤者入院接断指 ·图文：停在大学草坪上的车莫名起火 ·太婆称老年证被司机扔进投币箱 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告：动向新闻 ·赞！的哥捡包送回来 咦？包内电脑不见了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 图文：警车开道护送伤者入院接断 · 图文：停在大学草坪上的车莫名起 · 太婆称老年证被司机扔进投币箱 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告：动向新闻 · 赞！的哥捡包送回来 咦？包内电 6 现场 2016.9.19 星期一 武汉市免费培训月嫂 楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 文闻蔚





