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·图文：停在大学草坪上的车莫名起火
·太婆称老年证被司机扔进投币箱
·武汉市免费培训月嫂
·广告：动向新闻
·赞！的哥捡包送回来 咦？包内电脑不见了
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图文：警车开道护送伤者入院接断
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武汉市免费培训月嫂
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现场
2016.9.19 星期一
武汉市免费培训月嫂
楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 文闻蔚