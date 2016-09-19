查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·图文：警车开道护送伤者入院接断指 ·图文：停在大学草坪上的车莫名起火 ·太婆称老年证被司机扔进投币箱 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告：动向新闻 ·赞！的哥捡包送回来 咦？包内电脑不见了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 图文：警车开道护送伤者入院接断 · 图文：停在大学草坪上的车莫名起 · 太婆称老年证被司机扔进投币箱 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告：动向新闻 · 赞！的哥捡包送回来 咦？包内电 6 现场 2016.9.19 星期一 太婆称老年证被司机扔进投币箱 司机解释是手抖滑进去的 已被公交公司停班 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘孝斌 曲严）一名外地婆婆在武汉乘坐公交车时，向司机出示的老年证和身份证却落入了投币箱。昨日，当班司机因处置不当，被公司停班学习。

范婆婆介绍，她今年67岁，出生在武汉，不过在珠海生活。前日下午5时许，她在江汉区常青五路附近上了一辆729路公交车，准备去住在姑嫂树的妹妹家吃晚饭。

范婆婆说，上车后，她向司机出示了自己在珠海办的老年证，司机说没有看清楚。她走近拿给司机看，还出示了自己的身份证。谁知司机拿过去看了后，将老年证和身份证一起扔进投币箱。她不敢下车，只好一直坐到位于武昌车家岭的终点站。

到了终点站后，司机竟然自己下车走了，将范婆婆一人留在车上。10多分钟后司机才返回，将她载回江汉区新湾二路的起点站，司机才将投币箱打开取出证件还给她，这时已是晚上8点多了。

昨日，司机蔡师傅解释称，他发现范婆婆出示的是珠海的老年证后，就告知她按公司规定，外地年满65岁的老人在武汉乘公交车时，除了出示老年证，还需要出示身份证。范婆婆出示了身份证，但要求他出示规定，他说车上没有张贴此项规定，准备带她回公司去看。因为当时在开车，在将范婆婆的证件放到中控台时，手一抖不小心滑进了投币箱。

蔡师傅表示，投币箱的钥匙只有汉口的起点站才有，所以只好先将婆婆带到车家岭。到车家岭后，他下车打电话向公司领导汇报，随后返回车上放空车回汉口，将证件取出还给婆婆，并当场向婆婆道了歉。

729路的线路长李先生表示，证件落入投币箱后，司机没有第一时间处理，并没有向乘客做好解释，耽误了乘客时间，违反了相关管理规定。目前，公司已让蔡师傅暂时停班学习三天。





