图文：警车开道护送伤者入院接断指图文：停在大学草坪上的车莫名起火太婆称老年证被司机扔进投币箱武汉市免费培训月嫂广告：动向新闻赞！的哥捡包送回来 咦？包内电脑不见了
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第6版 现场
·图文：警车开道护送伤者入院接断指
·图文：停在大学草坪上的车莫名起火
·太婆称老年证被司机扔进投币箱
·武汉市免费培训月嫂
·广告：动向新闻
·赞！的哥捡包送回来 咦？包内电脑不见了
楚天都市报电子版
----  
 
6 现场 2016.9.19 星期一
太婆称老年证被司机扔进投币箱
司机解释是手抖滑进去的 已被公交公司停班
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘孝斌 曲严）一名外地婆婆在武汉乘坐公交车时，向司机出示的老年证和身份证却落入了投币箱。昨日，当班司机因处置不当，被公司停班学习。
    范婆婆介绍，她今年67岁，出生在武汉，不过在珠海生活。前日下午5时许，她在江汉区常青五路附近上了一辆729路公交车，准备去住在姑嫂树的妹妹家吃晚饭。
    范婆婆说，上车后，她向司机出示了自己在珠海办的老年证，司机说没有看清楚。她走近拿给司机看，还出示了自己的身份证。谁知司机拿过去看了后，将老年证和身份证一起扔进投币箱。她不敢下车，只好一直坐到位于武昌车家岭的终点站。
    到了终点站后，司机竟然自己下车走了，将范婆婆一人留在车上。10多分钟后司机才返回，将她载回江汉区新湾二路的起点站，司机才将投币箱打开取出证件还给她，这时已是晚上8点多了。
    昨日，司机蔡师傅解释称，他发现范婆婆出示的是珠海的老年证后，就告知她按公司规定，外地年满65岁的老人在武汉乘公交车时，除了出示老年证，还需要出示身份证。范婆婆出示了身份证，但要求他出示规定，他说车上没有张贴此项规定，准备带她回公司去看。因为当时在开车，在将范婆婆的证件放到中控台时，手一抖不小心滑进了投币箱。
    蔡师傅表示，投币箱的钥匙只有汉口的起点站才有，所以只好先将婆婆带到车家岭。到车家岭后，他下车打电话向公司领导汇报，随后返回车上放空车回汉口，将证件取出还给婆婆，并当场向婆婆道了歉。
    729路的线路长李先生表示，证件落入投币箱后，司机没有第一时间处理，并没有向乘客做好解释，耽误了乘客时间，违反了相关管理规定。目前，公司已让蔡师傅暂时停班学习三天。


   