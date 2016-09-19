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 第6版 现场
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楚天都市报电子版
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6 现场 2016.9.19 星期一
图文：停在大学草坪上的车莫名起火
消防及时将火扑灭 幸无人员伤亡
    楚天都市报讯 图为：缤智车（中）烧得只剩壳子，边上车辆也各有损毁 楚天都市报记者曲严摄

    楚天都市报讯（记者刘孝斌）昨日，是位于江夏庙山某高校新生报到的日子。一名学生家长停在校内草坪上的私家车莫名起了火，并导致边上的四辆车受损，幸无人员受伤。
    昨日下午1时许，楚天都市报记者赶到学校时，火已被扑灭，江夏警方正在调查。一块草坪上有过火痕迹，上面停有4辆小汽车，其中一辆本田缤智车烧得最为严重，车牌都被烧掉，只剩下框架，旁边地上还有被烧的被子等物。在它边上，另外4辆车也不同程度受损。
    率先起火的缤智车主余先生介绍，他是黄冈人，昨天上午送女儿来上学，将车停放这片草坪上。11点半左右，他正在学校食堂吃饭，听到有人说草坪上的车着火了。跑出去一看，起火的正是自家的车，孩子的被褥、衣服等物品全部被烧。余先生说，他的车今年5月才买，是自燃还是其他原因起火，等待警方调查。
    边上一辆受损的飞度车车主李先生介绍，他也是送女儿来报到的。失火后他赶到现场看到，缤智车正在燃烧，草地上的火正在蔓延，已烧到他家车底下。当时李先生不敢去救，旁边一名学生家长从他手里拿过钥匙，帮忙将他的车挪开。
    校方表示，事发后，学校保卫人员拿来六个灭火器扑救，但未能奏效，随后消防赶到将火扑灭。校方初步了解到，是缤智车率先起火，然后蔓延到其他地方。
    目前，江夏警方正在调查此事，学校将根据调查结果，与家长协调处理善后事宜。


   