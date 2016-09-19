查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·图文：警车开道护送伤者入院接断指 ·图文：停在大学草坪上的车莫名起火 ·太婆称老年证被司机扔进投币箱 ·武汉市免费培训月嫂 ·广告：动向新闻 ·赞！的哥捡包送回来 咦？包内电脑不见了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 图文：警车开道护送伤者入院接断 · 图文：停在大学草坪上的车莫名起 · 太婆称老年证被司机扔进投币箱 · 武汉市免费培训月嫂 · 广告：动向新闻 · 赞！的哥捡包送回来 咦？包内电 6 现场 2016.9.19 星期一 农妇在天门被收割机绞伤右手 急赴武汉治疗却遭遇堵车 图文：警车开道护送伤者入院接断指 楚天都市报讯 图为：民警将李红梅护送到医院



楚天都市报讯（记者满达 向清顺 李辉 通讯员丁其刚 张宓）农妇在天门被收割机绞伤右手，被紧急送往武汉救治，岂料被堵在东西湖。担心错过抢救时间，伤者家属报警求助。前日晚，一辆警车闪着警灯开路，只花10多分钟，就将伤者从吴家山护送到同济医院。

45岁的李红梅是江苏如皋人，十多天前，和丈夫曹师傅一起来到天门割水稻。前日下午4点50分左右，曹师傅驾驶收割机作业，李红梅跟在后面捡拾稻穗。一时不慎，她的右手碰到了收割机尾部的切草器，多根手指被绞得血肉模糊。

事发后，雇主赶紧叫车将李红梅送到天门市第一人民医院。医生见伤情严重，建议马上转到武汉动手术，否则右手可能不保。在医院简单包扎后，夫妇俩拦了辆的士朝武汉赶。

从天门到武汉的高速还算畅通，可下了高速进入东西湖区，路上却有些拥堵，遭遇多个红灯。而且司机对武汉的路况不太熟，李红梅焦急不已，丈夫于是报警求助。

当晚7点44分，东西湖区交通大队接到报警后，指派正在附近的民警负责引导。8点02分，警车和的士在舵落口大市场外碰头，随后，警车闪着警灯在前开路，的士紧跟其后，只用了10多分钟就到了同济医院。民警扶着李红梅到急诊科，等曹师傅挂了号，才放心离开。

昨日下午，楚天都市报记者在同济医院骨科病房见到了李红梅，她的断指再接手术已在昨日凌晨结束，住院观察几天后，还将进行第二次手术。“无名指可能废了，希望其他手指功能尽早恢复。”李红梅说，当时看到大拇指被削了一半，无名指等多个手指骨头和经脉断裂，生怕右手保不住。特别是的士下了高速后，等了很多个红灯，她觉得又痛苦又漫长，多亏交警赶来护送她上医院，“真是要好好感谢武汉的好交警。”李红梅反复念叨着。





