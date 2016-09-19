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 第6版 现场
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楚天都市报电子版
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6 现场 2016.9.19 星期一
农妇在天门被收割机绞伤右手 急赴武汉治疗却遭遇堵车
图文：警车开道护送伤者入院接断指
    楚天都市报讯 图为：民警将李红梅护送到医院

    楚天都市报讯（记者满达 向清顺 李辉 通讯员丁其刚 张宓）农妇在天门被收割机绞伤右手，被紧急送往武汉救治，岂料被堵在东西湖。担心错过抢救时间，伤者家属报警求助。前日晚，一辆警车闪着警灯开路，只花10多分钟，就将伤者从吴家山护送到同济医院。
    45岁的李红梅是江苏如皋人，十多天前，和丈夫曹师傅一起来到天门割水稻。前日下午4点50分左右，曹师傅驾驶收割机作业，李红梅跟在后面捡拾稻穗。一时不慎，她的右手碰到了收割机尾部的切草器，多根手指被绞得血肉模糊。
    事发后，雇主赶紧叫车将李红梅送到天门市第一人民医院。医生见伤情严重，建议马上转到武汉动手术，否则右手可能不保。在医院简单包扎后，夫妇俩拦了辆的士朝武汉赶。
    从天门到武汉的高速还算畅通，可下了高速进入东西湖区，路上却有些拥堵，遭遇多个红灯。而且司机对武汉的路况不太熟，李红梅焦急不已，丈夫于是报警求助。
    当晚7点44分，东西湖区交通大队接到报警后，指派正在附近的民警负责引导。8点02分，警车和的士在舵落口大市场外碰头，随后，警车闪着警灯在前开路，的士紧跟其后，只用了10多分钟就到了同济医院。民警扶着李红梅到急诊科，等曹师傅挂了号，才放心离开。
    昨日下午，楚天都市报记者在同济医院骨科病房见到了李红梅，她的断指再接手术已在昨日凌晨结束，住院观察几天后，还将进行第二次手术。“无名指可能废了，希望其他手指功能尽早恢复。”李红梅说，当时看到大拇指被削了一半，无名指等多个手指骨头和经脉断裂，生怕右手保不住。特别是的士下了高速后，等了很多个红灯，她觉得又痛苦又漫长，多亏交警赶来护送她上医院，“真是要好好感谢武汉的好交警。”李红梅反复念叨着。


 