查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 评论 ·网约车涨价需要一本明白账 ·图文：天价学前班是如何炼成的 ·印刷废料销售公告 ·武汉消防提示:怎样预防开关、插座引起火灾 ·“陈志成”们都应迷途知返 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 网约车涨价需要一本明白账 · 图文：天价学前班是如何炼成的 · 印刷废料销售公告 · 武汉消防提示:怎样预防开关、插 · “陈志成”们都应迷途知返 5 评论 2016.9.19 星期一 网约车涨价需要一本明白账 楚天都市报讯 叶健



网约车新政发布一个多月来，很多乘客发现，网约车价格逐步攀升，网约车司机也抱怨，平台的补贴逐步下降。

新政策赋予网约车平台以充分的定价权，要求“网约车平台公司不得妨碍市场公平竞争”，不得“以低于成本的价格运营扰乱正常市场秩序”。

对目前网约车价格上涨，要从硬币的两面来看。一面是取得“准生证”之后，网约车的法律成本有所上升。为达到新政策对司机资质、车辆资质、平台资质、税收等细节作出的规范性要求，适度上调价格也在情理之中。

另一面，滴滴和优步合并之后，双方的补贴都有所减少，价格上涨明显，而其他网约车平台也纷纷跟涨。不排除居于行业垄断地位的龙头企业对涨价的引领作用开始显现。这样的涨价明显侵犯了消费者权益。

新政策给予网约车平台以充分定价权，并不意味着允许其任性提价，网约车价格形成机制必须公开透明。实际上，目前的网约车价格形成机制，除了网约车平台外，其他相关利益方，包括司机、乘客、监管机构都是一头雾水。比如高峰时期涨价若干倍，这般设置理从何来？网约车价格一月数变，这种调幅又为哪般？目前平台仅以供需、成本等概念一带而过，难以让人信服。

目前，网约车平台做到了“明码标价”，却未做到透明定价。实际上，网约车新政策也规定了“网约车平台公司应当合理确定网约车运价”，所谓“合理”，至少应该包含相当的透明度，而不应闭门定价。

无论此前网约车平台纷纷“烧钱圈地”，还是龙头企业可能借助垄断地位领涨，均与网约车新政策精神相左，不利于维护市场公平竞争。

网约车相关监管部门，尤其是价格主管部门也应顺应市场变化和消费者诉求，主动作为，对网约车定价实施符合新政策精神和市场规律的有效监管。 新华社发





