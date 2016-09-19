查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 关注 ·选择打的出行的市民多起来了 ·三无家用医疗器械网上岔着卖 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 选择打的出行的市民多起来了 · 三无家用医疗器械网上岔着卖 4 关注 2016.9.19 星期一 三无家用医疗器械网上岔着卖 专家提醒别乱用 贻误病情隐患多 楚天都市报讯 楚天都市报记者陈媛 通讯员张璟祎 金宇欣



小到体温计，大到血压计、血糖仪、胎心仪、雾化机，如今，家用医疗器械越来越多地进入普通家庭。然而，品类繁多的家用医疗器械充斥网络，其中不少是“三无”产品，再加上使用不当，引发了很多问题：血压正常的老人被电子血压计测成高血压，糖尿病人经电子血糖仪检测反而成了“正常”……



问题血压计给老人添堵



上周，家住武汉市青山区的王婆婆过六十大寿，女儿在网上购买了一款高档进口电子血压计，作为礼物送给她。老人本来满心欢喜，但很快变得闷闷不乐：血压一直正常的她，当天用电子血压计测量，高压竟然超过150。之后几天，测量结果也远远超出正常值。前日，王婆婆到武汉市普仁医院检查，结果显示血压正常，这才知道“病因”是网购的血压计。

该院内分泌科主任医师黄伟还介绍了另一起类似案例：曾女士去年查出患有糖尿病，她为此网购了一款电子血糖仪，自己在家里监测病情。经过一段时间的测量，数据显示她的血糖值正常，即使她明显感到身体不适时，也依然如此。她有些不放心，再到医院一查，血糖值远远超出正常值，差点酿成大问题。

楚天都市报记者搜索网店发现，各种家用医疗器械，如体温计、血压计、血糖仪、胎心仪、雾化机等，种类、品牌繁多，价格高低不等，其中还充斥着大量“三无”产品。



劣质器械贻误孩子病情



楚天都市报记者采访发现，家用医疗器械的使用者多为老人和孩子。老人使用较多的是血压计、血糖仪、呼吸机等，孩子使用较多的是体温计、雾化机等。

家住汉口唐家墩的彤彤刚满一岁，体弱多病，经常感冒发烧。妈妈李女士于是网购了一款额温枪，只需碰一下额头，就能测量体温，十分方便。本月初的一天，彤彤哭闹不休，奶奶用额温枪测量，显示体温正常，便没有在意。过了小半天，彤彤的精神状况越来越差，但额温枪的测量结果依然正常。奶奶觉得不对劲，用手一摸彤彤的额头，觉得烫烫的，立即抱着她赶到武汉市儿童医院。医生一检查，彤彤的体温为38.5℃。经过治疗，她的发热症状才得到缓解。



使用不当可能引发危险



家住汉口后湖的欣欣今年5岁，患有哮喘，经常发作。妈妈覃女士为了方便，网购了一台雾化机，自己在家里给孩子进行雾化治疗。起初效果不错，但两个月后，欣欣感到呼吸越来越吃力，覃女士将原本一天一次的雾化治疗，增加到一天两次，情况依然没有改善。她于是带着欣欣到医院检查，这才知道是自己使用雾化机不当，导致孩子病情加重。

武汉市儿童医院呼吸内科主任医师王莹介绍，雾化机是通过喷射器将药物雾化成微粒，随着呼吸进入患者的呼吸道和肺部，提升器官局部的药物浓度，从而达到消炎、镇咳、祛痰的效果。一些家长自行购买雾化机给孩子进行雾化治疗，但由于雾化机质量不合格或使用不当，轻则治疗无效，重则耽误孩子的病情。

王莹提醒，在家使用雾化机，必须严格遵循医嘱，不能过量或超时，否则会增加气道湿度，导致呼吸阻力加大。此外，家用雾化机的清洁程度难以保证，容易滋生细菌，并进入患者的气道，导致病情恶化。

国家食药监总局发布的信息显示，2015年，国家药品不良反应检测中心共收到《可疑医疗器械不良事件报告表》321254份，其中，使用场所为“家庭”的报告共39632份。

普仁医院神经内科副主任程伟介绍，市场上的家用医疗器械分为家用治疗仪、家用检测器械、家用保健器械、家用护理康复器具四大类。很多人对家用医疗器械的认识不足，加上缺乏医疗常识，容易被商家的宣传误导，结果弄巧成拙。如在关节脱位、骨折等疾病的治疗中使用按摩器，可能会加重病情。所以，选购家用医疗器械时，应通过正规渠道选购正规品牌，并注意查看“产品注册证号”和“生产许可证编号”。同时，使用家用医疗器械前，最好征求医生意见，以免使用不当。





