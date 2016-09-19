查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 焦点 ·图文：移动支付或将进入“刷脸”时代 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 图文：移动支付或将进入“刷脸” 3 焦点 2016.9.19 星期一 国家网络安全宣传周今在汉开幕 记者探营最前沿安全技术 图文：移动支付或将进入“刷脸”时代 楚天都市报讯 图为：昨日，网络安全博览会在国博布展，工作人员调试刷脸支付系统。 楚天都市报记者魏铼摄

图为：网络安全工程师讲解实时网络攻击信息

图为：工作人员向市民展示黑客软件如何改号



楚天都市报记者王荣海 郭文杰 赵杰 摄影：楚天都市报记者魏铼





在移动支付的互联网时代，网络信息安全关系到这张“大网”中的每一个人。

今日，国家网络安全宣传周将在武汉开幕。阿里巴巴、腾讯、360、中国电信、蚂蚁金服等95家互联网企业“大佬”们，云集武汉国际博览中心。最新最前沿的网络安全技术及应用平台也纷纷亮相网络安全博览会。骗子打来的电话为何显示的是110、10086、95555等特别号码？“蹭”免费的WIFI，手机里的个人信息是如何被窃取的？最安全的“刷脸”支付是如何实现的？

昨日，楚天都市报记者提前探营网络安全博览会，带您看看这些网络安全的“尖板眼”、新举措。



“刷脸”支付亮相博览会双胞胎的脸年内也可识别



今后买东西不用刷卡输密码，直接“刷脸”就行！昨日，在网络安全博览会蚂蚁金服展台前，一项“刷脸”支付体验活动让不少人大开眼界。在移动支付和互联网金融领域，“靠脸吃饭”将变成现实。

记者现场看到，用户仅需对着摄像头拍一张照片，系统在1秒钟内就能完成身份确认，与数据库中提前储存的照片进行匹配，实现快捷支付，整个支付过程仅需要5秒左右的时间。

昨日，记者现场登录支付宝，扫描展台二维码后，到收银台前“刷脸”，系统立刻自动识别出记者的身份，记者在屏幕上签名确认后，随即收到支付提示，成功“刷脸”买了一瓶矿泉水。

蚂蚁金服副总裁陆杰讯介绍，扫脸支付技术，可以自动对人脸进行识别，同时从这张人脸所关联的支付宝账户完成支付扣款。今后在超市购物，每个人只需要在收银台前站几秒钟，就能完成付款，将大大缩短人们排队付款的时间。由于人脸具有不可复制性，相比指纹识别不容易被复制，也不存在密码遗忘、泄露等风险，因此安全性更高。

“移动互联网时代，如何判断一个账户背后是否本人使用，我们的认证方式已经从‘实名’到了‘实人’。”陆杰讯说，相对于数字密码，生物识别具有唯一、稳定和难以复制的特点，能有效提高支付的安全性，减少密码泄漏的风险。未来，生物识别技术将是移动支付发展的方向。

据了解，目前，人脸验证已经应用于支付宝的用户登录、实名认证、找回密码、商家审核、支付风险校验等场景。截至目前，已经有超过6000万人使用过人脸识别。在最新的测试报告中，人脸活体检测防攻击和人脸比对两方面的准确率均在95%以上。

陆杰讯说，随着技术研发，今年年内，即使是长相很像的双胞胎，也有望被准确地辨出来。同时，该项技术还有望识别出成人小时候的照片，待技术成熟后，将为找回走失儿童增加更多可能。

据介绍，目前这项扫脸支付技术还在内测阶段，何时能广泛推广用于市场还没有具体时间表。





“改号”软件可以任意显号接到特别号码要留心



生活中，不少人曾经接到过骗子的电话，但是来电显示的号码却是110、10086、95555等特别电话，骗子是如何做到的呢？

昨日，刚刚下飞机的360公司董事长周鸿祎来不及换衣服，穿着红色休闲T恤来到现场，一开场就自我调侃说自己是“网红”。

周鸿祎来到360展台，向大家演示黑客改号的玄机。在黑客改号实验展区，一名工作人员在一款软件上输入了自己的手机号码以及想改的电话“95555”，拨打出去，电话一打通，展区一款手机屏幕上果真显示出“95555”的来电号码。

看到观摩的人目瞪口呆，周鸿祎介绍，只需要通过特殊的改号软件，想显示什么号码都可以，接到这些特别号码要注意多留心。之所以会有人接到冒充公检法机关、银行等机构的电话，背后就是黑客或伪基站在作怪。

周鸿祎表示,如今各种新型诈骗层出不穷，维护网络安全最核心的内容是大数据，这就要靠每个用户的贡献。“一个骗子不可能只打出一个电话就骗到人，通常得打出几百个才能骗到一个人。”周鸿祎说，用户在识破诈骗电话后，可以主动标注骚扰电话、诈骗电话和短信。一般而言，只需要标注超过200个，360手机卫士就基本能确定一个号码是诈骗或者推销电话，这样其他用户在接到同样电话时，就会有提示。“我们可以通过标记这些诈骗电话以及过滤一部分诈骗信息，帮助防范意识不强的用户，目前已经建立了上亿诈骗的电话号码数据库。”

在公共场合，不少人喜欢“蹭”免费的网络上网，殊不知，这极有可能掉入黑客精心设计的陷阱。昨日，在百度安全公共WiFi风险体验区，技术人员演示了黑客通过提供免费WiFi几分钟就能窃取手机用户的私人信息。

在展区，有一台黑客侵入过的免费WiFi路由器，只要手机一连接，技术人员就可以看到这部手机上的短信信息、微信朋友圈、手机登录过的网站、邮箱等。

工作人员提醒，无线WiFi莫乱“蹭”，如果要确保个人信息和隐私的绝对安全，最好不要在公共网络环境中打开自己重要的账号，比如网银、股票、基金、支付宝、微博、微信等，谨防信息泄露。



举措



苹果系统也可拦截诈骗电话了



众所周知，在智能手机的安卓系统里，有很多手机软件可以帮助拦截诈骗电话、对诈骗电话进行标记。但在苹果手机上，以前的ios系统不支持相关软件拦截诈骗电话。“因此广大苹果手机用户成为了不法分子眼中的一块‘肥肉’，不少用户备受其扰却无可奈何。”周鸿祎表示，在9月14日苹果公布最新的ios10的版本系统后，360手机卫士也同步发布了具备拦截与举报骚扰、诈骗电话能力的版本。

腾讯公司副总裁马斌也表示，截至今年6月，中国的手机上网人数超过了7亿，其中用苹果手机的用户就超过了1亿人。腾讯针对苹果手机的ios10系统，也推出了可以为苹果手机拦截诈骗电话的腾讯手机卫士。苹果手机用户可通过下载腾讯手机卫士，拦截和举报骚扰、诈骗电话，降低被骗风险。



未实名认证号码将“双停”



作为三大运营商之一，记者探访时，就如何打击电信诈骗向中国电信集团公司信安部总经理李安民提问。“我自己的手机偶尔也会收到垃圾短信、诈骗短信。我心里跟其他用户一样，非常气愤。”李安民说。

李安民介绍，以往很多电信诈骗，都是在别人被骗后才采取行动。现在中国电信采取了空中拦截、网络监测的方式打击电信诈骗，取得了很好的效果。近几个月来，中国电信配合相关部门已经关停了两万多个号码，同时关停了500个“400”开头的号码。“说到打击电信诈骗，一个最重要的手段就是实名认证。”李安民表示，中国电信承诺在今年11月份前，将所有号码都实名认证，没有实名制的号码将实行“双停”，也就是既不能打电话，也不能接电话。





