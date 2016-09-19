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·图文：20多天未下雨 我省旱情蔓延
·东方雅园新纳凉取暖点预计年底启用
·图文：天然气自助圈存机首进社区
·襄阳为天宫二号 量身定做密封件
·“一降两惠”预计让利33亿元
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“湖北最美一线职工”被授予五一
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图文：20多天未下雨 我省旱情
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东方雅园新纳凉取暖点预计年底启
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襄阳为天宫二号 量身定做密封件
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“一降两惠”预计让利33亿元
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要闻
2016.9.19 星期一
“一降两惠”预计让利33亿元
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者碧云 通讯员高斌）省交通厅昨日发布，我省高速公路自今年6月1日起实施的“一降两惠”政策，“两惠”有效期暂定为2年，2018年5月31日截止，预计让利达33亿余元。
“一降”是指全省实行联网收费的高速公路、长江大桥的收费标准，在原收费标准的基础上降10%左右（不含鄂黄长江大桥和黄石长江大桥）。“两惠”是指对使用我省高速公路“通衢卡”的货车再给予10%的优惠，对安装ETC的客车给予5%优惠。
据悉，“一降两惠”政策每月可为社会和运输企业让利约1.4亿元，两年优惠期总让利将达33亿多元。