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·“湖北最美一线职工”被授予五一劳动奖章
·图文：20多天未下雨 我省旱情蔓延
·东方雅园新纳凉取暖点预计年底启用
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·襄阳为天宫二号 量身定做密封件
·“一降两惠”预计让利33亿元
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.19 星期一
“一降两惠”预计让利33亿元
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者碧云 通讯员高斌）省交通厅昨日发布，我省高速公路自今年6月1日起实施的“一降两惠”政策，“两惠”有效期暂定为2年，2018年5月31日截止，预计让利达33亿余元。
    “一降”是指全省实行联网收费的高速公路、长江大桥的收费标准，在原收费标准的基础上降10%左右（不含鄂黄长江大桥和黄石长江大桥）。“两惠”是指对使用我省高速公路“通衢卡”的货车再给予10%的优惠，对安装ETC的客车给予5%优惠。
    据悉，“一降两惠”政策每月可为社会和运输企业让利约1.4亿元，两年优惠期总让利将达33亿多元。


   