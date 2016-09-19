查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·“湖北最美一线职工”被授予五一劳动奖章 ·图文：20多天未下雨 我省旱情蔓延 ·东方雅园新纳凉取暖点预计年底启用 ·图文：天然气自助圈存机首进社区 ·襄阳为天宫二号 量身定做密封件 ·“一降两惠”预计让利33亿元 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · “湖北最美一线职工”被授予五一 · 图文：20多天未下雨 我省旱情 · 东方雅园新纳凉取暖点预计年底启 · 图文：天然气自助圈存机首进社区 · 襄阳为天宫二号 量身定做密封件 · “一降两惠”预计让利33亿元 2 要闻 2016.9.19 星期一 “一降两惠”预计让利33亿元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者碧云 通讯员高斌）省交通厅昨日发布，我省高速公路自今年6月1日起实施的“一降两惠”政策，“两惠”有效期暂定为2年，2018年5月31日截止，预计让利达33亿余元。

“一降”是指全省实行联网收费的高速公路、长江大桥的收费标准，在原收费标准的基础上降10%左右（不含鄂黄长江大桥和黄石长江大桥）。“两惠”是指对使用我省高速公路“通衢卡”的货车再给予10%的优惠，对安装ETC的客车给予5%优惠。

据悉，“一降两惠”政策每月可为社会和运输企业让利约1.4亿元，两年优惠期总让利将达33亿多元。





