查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·“湖北最美一线职工”被授予五一劳动奖章 ·图文：20多天未下雨 我省旱情蔓延 ·东方雅园新纳凉取暖点预计年底启用 ·图文：天然气自助圈存机首进社区 ·襄阳为天宫二号 量身定做密封件 ·“一降两惠”预计让利33亿元 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · “湖北最美一线职工”被授予五一 · 图文：20多天未下雨 我省旱情 · 东方雅园新纳凉取暖点预计年底启 · 图文：天然气自助圈存机首进社区 · 襄阳为天宫二号 量身定做密封件 · “一降两惠”预计让利33亿元 2 要闻 2016.9.19 星期一 襄阳为天宫二号 量身定做密封件 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者夏永辉 通讯员赵玉菡 张弦）昨悉，襄阳航天四十二所为天宫二号量身定做了全套结构密封系统，为天宫二号空间实验室发射成功提供了保障。

密封系统中的舱体结构密封件，是航天飞船、空间站等的关键部件，它对隔离舱体与外层空间、支撑航天员安全独立的生存环境具有十分重要的作用。天宫二号将开展人在太空中期驻留实验，必须保证舱内压力、温度、湿度、气体成分等航天员生存条件，它的系列密封件留轨运行时间长，安全性、稳定性要求更高。

四十二所研制出具有自主知识产权的新密封产品，能经受住-70℃到200℃高低温交变、高真空、强紫外辐射、带电粒子辐照和原子氧侵蚀等各种复杂环境的长期考验，不产生降解、老化和龟裂，可安全使用30年。

天宫二号密封件形状各异、规格不一，大的密封圈直径有1米多，小的只有10多毫米，研制人员量身打造了精度更高的模具和独特的成型工艺，生产出的密封件尺寸精度超差范围不超过0.01毫米，达到国际同类产品水平。





