查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第2版 要闻
·“湖北最美一线职工”被授予五一劳动奖章
·图文：20多天未下雨 我省旱情蔓延
·东方雅园新纳凉取暖点预计年底启用
·图文：天然气自助圈存机首进社区
·襄阳为天宫二号 量身定做密封件
·“一降两惠”预计让利33亿元
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 教卫
第11版 : 楚动
第12版 : 时事
第13版 : 文娱
第14版 : 体育
第15版 : 视界
第16版 : 书香
第2版 : 要闻
第3版 : 焦点
第4版 : 关注
第5版 : 评论
第6版 : 现场
第7版 : 法治
第8版 : 经济
第9版 : 养生
·
“湖北最美一线职工”被授予五一
·
图文：20多天未下雨 我省旱情
·
东方雅园新纳凉取暖点预计年底启
·
图文：天然气自助圈存机首进社区
·
襄阳为天宫二号 量身定做密封件
·
“一降两惠”预计让利33亿元
2
要闻
2016.9.19 星期一
图文：天然气自助圈存机首进社区
江城百个小区的居民年内有望家门口“充气”
楚天都市报讯 图为：市民正在圈存
楚天都市报讯（记者潘锡珩 通讯员苏守明 实习生李添一）天然气充值缴费不用再跑营业厅了。昨天上午，汉阳惠民苑小区物业服务中心安装了天然气充值圈存机。这是武汉市天然气公司在全市安装的第一台社区自助圈存机。年内预计还将有100个小区的居民享受到这一便利。
昨天上午10点，惠民苑小区业主林枫得知家门口就可以给天然气充值，连忙带着手机和IC卡来到小区物业服务中心。他首先在手机上通过支付宝给自家天然气账户充值，前后花了大约1分钟。然后他将IC卡插入圈存机，机器上即显示户名及购气量等信息。核对无误后，点击确认，才用了不到10秒就完成了圈存，成为第一个用户。他告诉记者，以前去最近的网点充值圈存，也要转两趟公交，来回要花两三个小时。
据介绍，天然气IC卡表（即预付费）用户网上缴费，包括“线上缴费、线下圈存”两个步骤，即通过网络平台（如支付宝）缴费后，还需通过专用的IC卡读卡设备读取，才能将所购燃气数写入IC卡中。目前，全市的建行及工行共280个网点均可办理充值与圈存。
武汉天然气公司相关负责人介绍，针对部分偏远小区，公司启动了“天然气圈存到社区”工程，让居民在家门口即可充值、圈存。年内，计划覆盖100个小区。
据了解，武汉天然气的机械表（即后付费）用户，早在今年1月就已实现在支付宝上直接缴费，即时到账。