查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·“湖北最美一线职工”被授予五一劳动奖章 ·图文：20多天未下雨 我省旱情蔓延 ·东方雅园新纳凉取暖点预计年底启用 ·图文：天然气自助圈存机首进社区 ·襄阳为天宫二号 量身定做密封件 ·“一降两惠”预计让利33亿元 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · “湖北最美一线职工”被授予五一 · 图文：20多天未下雨 我省旱情 · 东方雅园新纳凉取暖点预计年底启 · 图文：天然气自助圈存机首进社区 · 襄阳为天宫二号 量身定做密封件 · “一降两惠”预计让利33亿元 2 要闻 2016.9.19 星期一 图文：天然气自助圈存机首进社区 江城百个小区的居民年内有望家门口“充气” 楚天都市报讯 图为：市民正在圈存



楚天都市报讯（记者潘锡珩 通讯员苏守明 实习生李添一）天然气充值缴费不用再跑营业厅了。昨天上午，汉阳惠民苑小区物业服务中心安装了天然气充值圈存机。这是武汉市天然气公司在全市安装的第一台社区自助圈存机。年内预计还将有100个小区的居民享受到这一便利。

昨天上午10点，惠民苑小区业主林枫得知家门口就可以给天然气充值，连忙带着手机和IC卡来到小区物业服务中心。他首先在手机上通过支付宝给自家天然气账户充值，前后花了大约1分钟。然后他将IC卡插入圈存机，机器上即显示户名及购气量等信息。核对无误后，点击确认，才用了不到10秒就完成了圈存，成为第一个用户。他告诉记者，以前去最近的网点充值圈存，也要转两趟公交，来回要花两三个小时。

据介绍，天然气IC卡表（即预付费）用户网上缴费，包括“线上缴费、线下圈存”两个步骤，即通过网络平台（如支付宝）缴费后，还需通过专用的IC卡读卡设备读取，才能将所购燃气数写入IC卡中。目前，全市的建行及工行共280个网点均可办理充值与圈存。

武汉天然气公司相关负责人介绍，针对部分偏远小区，公司启动了“天然气圈存到社区”工程，让居民在家门口即可充值、圈存。年内，计划覆盖100个小区。

据了解，武汉天然气的机械表（即后付费）用户，早在今年1月就已实现在支付宝上直接缴费，即时到账。





