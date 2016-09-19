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第2版 要闻
·“湖北最美一线职工”被授予五一劳动奖章
·图文：20多天未下雨 我省旱情蔓延
·东方雅园新纳凉取暖点预计年底启用
·图文：天然气自助圈存机首进社区
·襄阳为天宫二号 量身定做密封件
·“一降两惠”预计让利33亿元
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“湖北最美一线职工”被授予五一
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图文：20多天未下雨 我省旱情
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东方雅园新纳凉取暖点预计年底启
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图文：天然气自助圈存机首进社区
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襄阳为天宫二号 量身定做密封件
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“一降两惠”预计让利33亿元
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要闻
2016.9.19 星期一
武汉市市长万勇就本报报道作出批示
东方雅园新纳凉取暖点预计年底启用
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军 通讯员周钢）有着上万居民的洪山东方雅园社区，纳凉取暖点只有50平方米，居民感觉不便，本报8月12日报道此事后，武汉市市长万勇批示，请市区民政部门督办落实此事。经民政部门协调，该社区扩容后的新纳凉取暖点预计在年底投入使用。
昨日，武汉市民政局有关负责人介绍，东方雅园社区有8773户居民，是武汉市规模较大、困难群体较为集中的保障性住房小区。2014年7月，社区居委会成立进驻。因开发商提供的办公用房有限，社区将一期一间50平方米左右的活动室设为纳凉取暖点，同时还将办事服务大厅设为纳凉取暖点。许多居民反映纳凉点面积太小。经民政部门、街道和社区多次与开发商协调，开发商将三期一套100平方米的房子交给社区建纳凉取暖点。
本报8月12日反映居民的诉求后，社区加快了纳凉取暖点的建设进程。目前，新的纳凉取暖点正在紧锣密鼓地装修中，预计年底投入使用。