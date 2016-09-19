查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·“湖北最美一线职工”被授予五一劳动奖章 ·图文：20多天未下雨 我省旱情蔓延 ·东方雅园新纳凉取暖点预计年底启用 ·图文：天然气自助圈存机首进社区 ·襄阳为天宫二号 量身定做密封件 ·“一降两惠”预计让利33亿元 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · “湖北最美一线职工”被授予五一 · 图文：20多天未下雨 我省旱情 · 东方雅园新纳凉取暖点预计年底启 · 图文：天然气自助圈存机首进社区 · 襄阳为天宫二号 量身定做密封件 · “一降两惠”预计让利33亿元 2 要闻 2016.9.19 星期一 武汉市市长万勇就本报报道作出批示 东方雅园新纳凉取暖点预计年底启用 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军 通讯员周钢）有着上万居民的洪山东方雅园社区，纳凉取暖点只有50平方米，居民感觉不便，本报8月12日报道此事后，武汉市市长万勇批示，请市区民政部门督办落实此事。经民政部门协调，该社区扩容后的新纳凉取暖点预计在年底投入使用。

昨日，武汉市民政局有关负责人介绍，东方雅园社区有8773户居民，是武汉市规模较大、困难群体较为集中的保障性住房小区。2014年7月，社区居委会成立进驻。因开发商提供的办公用房有限，社区将一期一间50平方米左右的活动室设为纳凉取暖点，同时还将办事服务大厅设为纳凉取暖点。许多居民反映纳凉点面积太小。经民政部门、街道和社区多次与开发商协调，开发商将三期一套100平方米的房子交给社区建纳凉取暖点。

本报8月12日反映居民的诉求后，社区加快了纳凉取暖点的建设进程。目前，新的纳凉取暖点正在紧锣密鼓地装修中，预计年底投入使用。





