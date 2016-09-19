查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·“湖北最美一线职工”被授予五一劳动奖章 ·图文：20多天未下雨 我省旱情蔓延 ·东方雅园新纳凉取暖点预计年底启用 ·图文：天然气自助圈存机首进社区 ·襄阳为天宫二号 量身定做密封件 ·“一降两惠”预计让利33亿元 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · “湖北最美一线职工”被授予五一 · 图文：20多天未下雨 我省旱情 · 东方雅园新纳凉取暖点预计年底启 · 图文：天然气自助圈存机首进社区 · 襄阳为天宫二号 量身定做密封件 · “一降两惠”预计让利33亿元 2 要闻 2016.9.19 星期一 图文：20多天未下雨 我省旱情蔓延 同期武汉降雨量不到1毫米 期待周日小雨润荆楚 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）9月以来，天高气爽，适合出游与户外活动。可你是否知道，因为长时间无雨，旱情已悄悄蔓延至全省大部地区。

气象部门数据显示，从8月27日以来，全省就进入基本无雨状态。截至昨日，荆门大部地区、十堰宜昌孝感三地部分地区、襄阳、随州、天门已连续23天滴雨未下；其它地区尽管有雨，雨量也大多在10毫米以内，就算中秋期间超级台风“莫兰蒂”来袭，也只是在鄂东局部地区洒了点阵雨。

武汉市这23天的降雨量也是微乎其微，只有0.9毫米，而武汉9月份常年平均降雨量是78.23毫米。

持续无雨的结果自然是干旱。9月初，旱情就在鄂西北初现端倪，而昨日发布的湖北省气象干旱监测图显示：全省大部地区都被旱情所困扰，其中重旱特旱集中在鄂西北地区，郧县、房县、神农架、保康、谷城、老河口为特旱，郧西、丹江口、兴山、襄阳、枣阳和宜城为重旱。

为何荆楚大地这么长时间不下雨？气象专家表示，9月初以来，高空西北气流异常偏强，意味着大气干燥，水汽含量少，所以即便有冷空气抵达我省，但没有水汽的配合，也很难合奏出“在雨中”。

何时会有雨水来为荆楚大地解渴？气象部门表示，本周还是一路晴歌，但到周日全省会有小雨。





