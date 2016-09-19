查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·“湖北最美一线职工”被授予五一劳动奖章 ·图文：20多天未下雨 我省旱情蔓延 ·东方雅园新纳凉取暖点预计年底启用 ·图文：天然气自助圈存机首进社区 ·襄阳为天宫二号 量身定做密封件 ·“一降两惠”预计让利33亿元 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · “湖北最美一线职工”被授予五一 · 图文：20多天未下雨 我省旱情 · 东方雅园新纳凉取暖点预计年底启 · 图文：天然气自助圈存机首进社区 · 襄阳为天宫二号 量身定做密封件 · “一降两惠”预计让利33亿元 2 要闻 2016.9.19 星期一 “湖北最美一线职工”被授予五一劳动奖章 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员谢文哲）由省委宣传部、省文明办、省总工会联合开展的寻找“湖北最美一线职工”（2016）活动，历时5个月，经过初评、复评、网络投票、终评、公示等环节，产生了 10名“湖北最美一线职工”（2016）、20名“湖北最美一线职工提名奖”。

根据评选方案，省总工会授予10名最美一线职工中的9人（另一人屈培此前已授称）湖北五一劳动奖章。“湖北最美一线职工”名单：蔡常春、甘云山、付国炬、沈宝栋、商德中、彭克难、向昆鹏、姚丽（女）、冯洋、屈培（女）。

湖北“最美一线职工”提名奖名单：郭蜜蜜（女）、郭怀德、施绪珍（女）、易章太、韩超、王琦、梁明雨、单洋洋、田兴志、张龙、徐凯桥、张银科、曾德军、杜文学、雷智、王擎宇、石进明、肖江蓉（女）、王永胜、章 超（女）。 （详见湖北工会网）





