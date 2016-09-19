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·图文：20多天未下雨 我省旱情蔓延
·东方雅园新纳凉取暖点预计年底启用
·图文：天然气自助圈存机首进社区
·襄阳为天宫二号 量身定做密封件
·“一降两惠”预计让利33亿元
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“湖北最美一线职工”被授予五一
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图文：20多天未下雨 我省旱情
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襄阳为天宫二号 量身定做密封件
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“一降两惠”预计让利33亿元
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要闻
2016.9.19 星期一
“湖北最美一线职工”被授予五一劳动奖章
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员谢文哲）由省委宣传部、省文明办、省总工会联合开展的寻找“湖北最美一线职工”（2016）活动，历时5个月，经过初评、复评、网络投票、终评、公示等环节，产生了 10名“湖北最美一线职工”（2016）、20名“湖北最美一线职工提名奖”。
根据评选方案，省总工会授予10名最美一线职工中的9人（另一人屈培此前已授称）湖北五一劳动奖章。“湖北最美一线职工”名单：蔡常春、甘云山、付国炬、沈宝栋、商德中、彭克难、向昆鹏、姚丽（女）、冯洋、屈培（女）。
湖北“最美一线职工”提名奖名单：郭蜜蜜（女）、郭怀德、施绪珍（女）、易章太、韩超、王琦、梁明雨、单洋洋、田兴志、张龙、徐凯桥、张银科、曾德军、杜文学、雷智、王擎宇、石进明、肖江蓉（女）、王永胜、章 超（女）。 （详见湖北工会网）