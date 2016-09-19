图文：“刷脸”购物离我们越来越近选择坐出租车的市民又多了起来华农出台处罚细则专治学术不端前8月我省房价同比涨17.2%信用卡滞纳金 明年起成历史纽约闹市爆炸 至少29人受伤23天连晴少雨我省旱情扩大
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·图文：“刷脸”购物离我们越来越近
·选择坐出租车的市民又多了起来
·华农出台处罚细则专治学术不端
·前8月我省房价同比涨17.2%
·信用卡滞纳金 明年起成历史
·纽约闹市爆炸 至少29人受伤
·23天连晴少雨我省旱情扩大
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.19 星期一
23天连晴少雨我省旱情扩大
本周还是一路“晴歌”周日将有小雨润荆楚
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）9月以来，天高气爽，适合出游与户外活动。可你是否知道，因为长时间无雨，旱情已悄悄蔓延至全省大部地区。
    气象部门数据显示，从8月27日以来，全省就进入基本无雨状态。截至昨日，荆门大部地区、十堰宜昌孝感三地部分地区、襄阳、随州、天门已连续23天滴雨未下；其它地区尽管有雨，雨量也大多在10毫米以内，就算中秋期间超级台风“莫兰蒂”来袭，也只是在鄂东局部地区洒了点阵雨。
    武汉市这23天的降雨量也是微乎其微，只有0.9毫米，而武汉9月份常年平均降雨量是78.23毫米。
    持续无雨的结果自然是干旱。9月初，旱情就在鄂西北初现端倪，而昨日发布的湖北省气象干旱监测图显示：全省大部地区都被旱情所困扰，其中重旱特旱集中在鄂西北地区，郧县、房县、神农架、保康、谷城、老河口为特旱，郧西、丹江口、兴山、襄阳、枣阳和宜城为重旱。
    为何荆楚大地这么长时间不下雨？气象专家表示，9月初以来，高空西北气流异常偏强，意味着大气干燥，水汽含量少，所以即便有冷空气抵达我省，但没有水汽的配合，也很难合奏出“在雨中”。
    何时会有雨水来为荆楚大地解渴？气象部门表示，本周还是一路晴歌，但到周日全省会有小雨。


   