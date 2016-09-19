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23天连晴少雨我省旱情扩大
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要闻
2016.9.19 星期一
23天连晴少雨我省旱情扩大
本周还是一路“晴歌”周日将有小雨润荆楚
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）9月以来，天高气爽，适合出游与户外活动。可你是否知道，因为长时间无雨，旱情已悄悄蔓延至全省大部地区。
气象部门数据显示，从8月27日以来，全省就进入基本无雨状态。截至昨日，荆门大部地区、十堰宜昌孝感三地部分地区、襄阳、随州、天门已连续23天滴雨未下；其它地区尽管有雨，雨量也大多在10毫米以内，就算中秋期间超级台风“莫兰蒂”来袭，也只是在鄂东局部地区洒了点阵雨。
武汉市这23天的降雨量也是微乎其微，只有0.9毫米，而武汉9月份常年平均降雨量是78.23毫米。
持续无雨的结果自然是干旱。9月初，旱情就在鄂西北初现端倪，而昨日发布的湖北省气象干旱监测图显示：全省大部地区都被旱情所困扰，其中重旱特旱集中在鄂西北地区，郧县、房县、神农架、保康、谷城、老河口为特旱，郧西、丹江口、兴山、襄阳、枣阳和宜城为重旱。
为何荆楚大地这么长时间不下雨？气象专家表示，9月初以来，高空西北气流异常偏强，意味着大气干燥，水汽含量少，所以即便有冷空气抵达我省，但没有水汽的配合，也很难合奏出“在雨中”。
何时会有雨水来为荆楚大地解渴？气象部门表示，本周还是一路晴歌，但到周日全省会有小雨。