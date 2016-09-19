图文：“刷脸”购物离我们越来越近选择坐出租车的市民又多了起来华农出台处罚细则专治学术不端前8月我省房价同比涨17.2%信用卡滞纳金 明年起成历史纽约闹市爆炸 至少29人受伤23天连晴少雨我省旱情扩大
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·图文：“刷脸”购物离我们越来越近
·选择坐出租车的市民又多了起来
·华农出台处罚细则专治学术不端
·前8月我省房价同比涨17.2%
·信用卡滞纳金 明年起成历史
·纽约闹市爆炸 至少29人受伤
·23天连晴少雨我省旱情扩大
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.19 星期一
前8月我省房价同比涨17.2%
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮 通讯员倪群峰）省统计局昨日发布1—8月我省经济运行情况报告，数据显示全省经济保持平稳运行态势，但经济下行压力不减。报告指出，部分城市房价上涨过快，必须引起高度重视。
    据统计，1—8月，全省商品房销售面积为4034.04万平方米，增长28.2%；房屋均价为6837元，同比上涨17.2%，涨幅比上年同期提升11.6个百分点。其中武汉市房屋均价为9633元，同比上涨15.8%，涨幅比上年同期提升8.6个百分点。
    省统计局指出，部分城市房价上涨过快须引起高度重视。
    此外，我省工业生产小幅回升，而且结构向好，高技术制造业增加值增长12.5%。8月六大高耗能行业用电增速较7月放缓11.4%，而新兴产业中的医药制造、电子设备产业当月用电增速则分别加快5.0、7.1个百分点。
    消费市场在互联网影响下，呈现冰火两重天的景象。前8个月全省限额以上批发和零售业单位中，通过网络实现商品零售额278.47亿元，同比增长66.1%。而传统零售业态增长有所放缓，超市、百货、专业店零售额增速分别为2.6%、7.0%、5.7%，分别比上年同期低了10.6、3.2、5.2个百分点。


   