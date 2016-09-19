图文：“刷脸”购物离我们越来越近选择坐出租车的市民又多了起来华农出台处罚细则专治学术不端前8月我省房价同比涨17.2%信用卡滞纳金 明年起成历史纽约闹市爆炸 至少29人受伤23天连晴少雨我省旱情扩大
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 第1版 要闻
·图文：“刷脸”购物离我们越来越近
·选择坐出租车的市民又多了起来
·华农出台处罚细则专治学术不端
·前8月我省房价同比涨17.2%
·信用卡滞纳金 明年起成历史
·纽约闹市爆炸 至少29人受伤
·23天连晴少雨我省旱情扩大
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.19 星期一
网约车合并后悄然涨价 等车时间较长 部分司机路线不熟
选择坐出租车的市民又多了起来
    楚天都市报讯 楚天都市报记者曹磊 黄永进 实习生苗依依

    8月2日，网约车巨头滴滴、优步宣布合并。当时，市场就有网约车或将降低补贴甚至提价的猜测。如今，猜测成为了现实。
    楚天都市报记者体验发现，乘坐网约车的费用提升不少，很多时候高于打的费用。不少以前钟情网约车的乘客，重新回到的士的怀抱。多位的士司机也证实，近一个多月来，生意确实大有好转，叫车量明显提高。

    反映
    网约车的价格涨起来了

    “现在网上叫车是不是比打的还贵些啊？”近日，武汉市民徐女士致电楚天都市报，称她从武昌青鱼嘴叫网约车回到汉口紫竹园的家里，花了近35元，比以前涨了近10元。市民程先生也说，他从汉口古田四路轻轨站乘坐网约车到京汉大道武商路上班，过去只要15元左右，现在则要17元。
    两位市民还在同样的路线上乘坐的士，程先生打的费用比乘坐网约车便宜了1元多，徐女士则便宜了5元多。“以前，因为网上叫车比打的便宜得多，我就很少坐的士了。看来今后还得改回来。”程先生说。

    体验
    相同路线出租车更便宜

    曾经将的士“掐得没水喝”的网约车，如今价格真的比的士贵吗？楚天都市报记者决定体验一番。
    9月11日下午3时许，两路记者从汉口后湖大道与中一路交会处出发，分别打的和叫网约车，前往台北二路路口。其中，打的记者在路边等候约3分钟就拦到空车；而叫网约车的记者则经过叫车、与司机电话沟通、候车等程序，花费了近10分钟才上车。两路记者所走路线相同，结账时，打的费用为16元，网约车费用为17.8元。
    据了解，早、晚高峰时段，以及可接单的网约车较少时，网约车还会根据情况加价。在这些情况下，网约车费用会比打的更高。

    说法
    打的更方便重新受青睐

    “最近我打的比较多，特别是要赶时间的时候，不会再叫网约车了。”资深打车一族丁女士告诉楚天都市报记者，“叫网约车时，需要花时间跟司机沟通上车地点，等车的时间也比打的长。我还多次遇到不熟悉路线的司机被导航带错路。加上现在网约车的各种补贴优惠取消了，没有价格优势，我觉得还是打的更方便、更划算。”
    采访中，记者随机采访了11位市民。其中6人表示，如果网约车没有明显的价格优势，他们就会选择打的。另外5人表示，在不赶时间的情况下，还是会选择网约车，因为车内环境更好；但如果赶时间，就会选择打的。
    记者发现，现在已经有不少市民感受到了网约车价格的变化，并会根据实际的出行需求选择交通工具。

    观点
    市场回归良性竞争状态

    对于近期市场的变化，多个网约车平台表示，价格只是出行服务的一部分，涨价是顺应市场的行为。未来他们会在研发、安全及体验等方面花费更多精力，提升司乘匹配效率，减少网约车空驶率，增加乘客乘坐体验。
    武汉市客管处相关负责人介绍，过去三年来，在网约车的冲击下，武汉出租车行业作出了很多改变。目前，该处正与高德、腾讯等企业合作开发信息管理平台，为市民提供可点评服务、在线支付等功能的打车软件，并积极推广车内WiFi等硬件设施。
    一位业内人士表示，此前网约车红火的原因，除了价格优势外，还有出租车行业自身的问题。现在网约车涨价，实际上是让市场回归到良性竞争的状态：高峰时段打不到的士时，可以选择价格更高的网约车解决出行难题，一般时段则可选择价格相对略低的的士。


   