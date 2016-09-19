查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：“刷脸”购物离我们越来越近 ·选择坐出租车的市民又多了起来 ·华农出台处罚细则专治学术不端 ·前8月我省房价同比涨17.2% ·信用卡滞纳金 明年起成历史 ·纽约闹市爆炸 至少29人受伤 ·23天连晴少雨我省旱情扩大 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第13版 : 文娱 第14版 : 体育 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 图文：“刷脸”购物离我们越来越 · 选择坐出租车的市民又多了起来 · 华农出台处罚细则专治学术不端 · 前8月我省房价同比涨17.2% · 信用卡滞纳金 明年起成历史 · 纽约闹市爆炸 至少29人受伤 · 23天连晴少雨我省旱情扩大 1 要闻 2016.9.19 星期一 网约车合并后悄然涨价 等车时间较长 部分司机路线不熟 选择坐出租车的市民又多了起来 楚天都市报讯 楚天都市报记者曹磊 黄永进 实习生苗依依



8月2日，网约车巨头滴滴、优步宣布合并。当时，市场就有网约车或将降低补贴甚至提价的猜测。如今，猜测成为了现实。

楚天都市报记者体验发现，乘坐网约车的费用提升不少，很多时候高于打的费用。不少以前钟情网约车的乘客，重新回到的士的怀抱。多位的士司机也证实，近一个多月来，生意确实大有好转，叫车量明显提高。



反映

网约车的价格涨起来了



“现在网上叫车是不是比打的还贵些啊？”近日，武汉市民徐女士致电楚天都市报，称她从武昌青鱼嘴叫网约车回到汉口紫竹园的家里，花了近35元，比以前涨了近10元。市民程先生也说，他从汉口古田四路轻轨站乘坐网约车到京汉大道武商路上班，过去只要15元左右，现在则要17元。

两位市民还在同样的路线上乘坐的士，程先生打的费用比乘坐网约车便宜了1元多，徐女士则便宜了5元多。“以前，因为网上叫车比打的便宜得多，我就很少坐的士了。看来今后还得改回来。”程先生说。



体验

相同路线出租车更便宜



曾经将的士“掐得没水喝”的网约车，如今价格真的比的士贵吗？楚天都市报记者决定体验一番。

9月11日下午3时许，两路记者从汉口后湖大道与中一路交会处出发，分别打的和叫网约车，前往台北二路路口。其中，打的记者在路边等候约3分钟就拦到空车；而叫网约车的记者则经过叫车、与司机电话沟通、候车等程序，花费了近10分钟才上车。两路记者所走路线相同，结账时，打的费用为16元，网约车费用为17.8元。

据了解，早、晚高峰时段，以及可接单的网约车较少时，网约车还会根据情况加价。在这些情况下，网约车费用会比打的更高。



说法

打的更方便重新受青睐



“最近我打的比较多，特别是要赶时间的时候，不会再叫网约车了。”资深打车一族丁女士告诉楚天都市报记者，“叫网约车时，需要花时间跟司机沟通上车地点，等车的时间也比打的长。我还多次遇到不熟悉路线的司机被导航带错路。加上现在网约车的各种补贴优惠取消了，没有价格优势，我觉得还是打的更方便、更划算。”

采访中，记者随机采访了11位市民。其中6人表示，如果网约车没有明显的价格优势，他们就会选择打的。另外5人表示，在不赶时间的情况下，还是会选择网约车，因为车内环境更好；但如果赶时间，就会选择打的。

记者发现，现在已经有不少市民感受到了网约车价格的变化，并会根据实际的出行需求选择交通工具。



观点

市场回归良性竞争状态



对于近期市场的变化，多个网约车平台表示，价格只是出行服务的一部分，涨价是顺应市场的行为。未来他们会在研发、安全及体验等方面花费更多精力，提升司乘匹配效率，减少网约车空驶率，增加乘客乘坐体验。

武汉市客管处相关负责人介绍，过去三年来，在网约车的冲击下，武汉出租车行业作出了很多改变。目前，该处正与高德、腾讯等企业合作开发信息管理平台，为市民提供可点评服务、在线支付等功能的打车软件，并积极推广车内WiFi等硬件设施。

一位业内人士表示，此前网约车红火的原因，除了价格优势外，还有出租车行业自身的问题。现在网约车涨价，实际上是让市场回归到良性竞争的状态：高峰时段打不到的士时，可以选择价格更高的网约车解决出行难题，一般时段则可选择价格相对略低的的士。





