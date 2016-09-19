图文：“刷脸”购物离我们越来越近选择坐出租车的市民又多了起来华农出台处罚细则专治学术不端前8月我省房价同比涨17.2%信用卡滞纳金 明年起成历史纽约闹市爆炸 至少29人受伤23天连晴少雨我省旱情扩大
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 第1版 要闻
·图文：“刷脸”购物离我们越来越近
·选择坐出租车的市民又多了起来
·华农出台处罚细则专治学术不端
·前8月我省房价同比涨17.2%
·信用卡滞纳金 明年起成历史
·纽约闹市爆炸 至少29人受伤
·23天连晴少雨我省旱情扩大
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.19 星期一
国家网络安全宣传周今在汉开幕 记者探营最前沿安全技术
图文：“刷脸”购物离我们越来越近
    楚天都市报讯 图为：昨日，网络安全博览会在国博布展，工作人员调试刷脸支付系统。 楚天都市报记者魏铼摄
    图为：网络安全工程师讲解实时网络攻击信息
    图为：工作人员向市民展示黑客软件如何改号

    楚天都市报记者王荣海 郭文杰 赵杰 摄影：楚天都市报记者魏铼


    在移动支付的互联网时代，网络信息安全关系到这张“大网”中的每一个人。
    今日，国家网络安全宣传周将在武汉开幕。阿里巴巴、腾讯、360、中国电信、蚂蚁金服等95家互联网企业“大佬”们，云集武汉国际博览中心。最新最前沿的网络安全技术及应用平台也纷纷亮相网络安全博览会。骗子打来的电话为何显示的是110、10086、95555等特别号码？“蹭”免费的WIFI，手机里的个人信息是如何被窃取的？最安全的“刷脸”支付是如何实现的？
    昨日，楚天都市报记者提前探营网络安全博览会，带您看看这些网络安全的“尖板眼”、新举措。

    “刷脸”支付亮相博览会双胞胎的脸年内也可识别

    今后买东西不用刷卡输密码，直接“刷脸”就行！昨日，在网络安全博览会蚂蚁金服展台前，一项“刷脸”支付体验活动让不少人大开眼界。在移动支付和互联网金融领域，“靠脸吃饭”将变成现实。
    记者现场看到，用户仅需对着摄像头拍一张照片，系统在1秒钟内就能完成身份确认，与数据库中提前储存的照片进行匹配，实现快捷支付，整个支付过程仅需要5秒左右的时间。
    昨日，记者现场登录支付宝，扫描展台二维码后，到收银台前“刷脸”，系统立刻自动识别出记者的身份，记者在屏幕上签名确认后，随即收到支付提示，成功“刷脸”买了一瓶矿泉水。
    蚂蚁金服副总裁陆杰讯介绍，扫脸支付技术，可以自动对人脸进行识别，同时从这张人脸所关联的支付宝账户完成支付扣款。今后在超市购物，每个人只需要在收银台前站几秒钟，就能完成付款，将大大缩短人们排队付款的时间。由于人脸具有不可复制性，相比指纹识别不容易被复制，也不存在密码遗忘、泄露等风险，因此安全性更高。
    “移动互联网时代，如何判断一个账户背后是否本人使用，我们的认证方式已经从‘实名’到了‘实人’。”陆杰讯说，相对于数字密码，生物识别具有唯一、稳定和难以复制的特点，能有效提高支付的安全性，减少密码泄漏的风险。未来，生物识别技术将是移动支付发展的方向。
    据了解，目前，人脸验证已经应用于支付宝的用户登录、实名认证、找回密码、商家审核、支付风险校验等场景。截至目前，已经有超过6000万人使用过人脸识别。在最新的测试报告中，人脸活体检测防攻击和人脸比对两方面的准确率均在95%以上。
    陆杰讯说，随着技术研发，今年年内，即使是长相很像的双胞胎，也有望被准确地辨出来。同时，该项技术还有望识别出成人小时候的照片，待技术成熟后，将为找回走失儿童增加更多可能。
    据介绍，目前这项扫脸支付技术还在内测阶段，何时能广泛推广用于市场还没有具体时间表。


    “改号”软件可以任意显号接到特别号码要留心

    生活中，不少人曾经接到过骗子的电话，但是来电显示的号码却是110、10086、95555等特别电话，骗子是如何做到的呢？
    昨日，刚刚下飞机的360公司董事长周鸿祎来不及换衣服，穿着红色休闲T恤来到现场，一开场就自我调侃说自己是“网红”。
    周鸿祎来到360展台，向大家演示黑客改号的玄机。在黑客改号实验展区，一名工作人员在一款软件上输入了自己的手机号码以及想改的电话“95555”，拨打出去，电话一打通，展区一款手机屏幕上果真显示出“95555”的来电号码。
    看到观摩的人目瞪口呆，周鸿祎介绍，只需要通过特殊的改号软件，想显示什么号码都可以，接到这些特别号码要注意多留心。之所以会有人接到冒充公检法机关、银行等机构的电话，背后就是黑客或伪基站在作怪。
    周鸿祎表示,如今各种新型诈骗层出不穷，维护网络安全最核心的内容是大数据，这就要靠每个用户的贡献。“一个骗子不可能只打出一个电话就骗到人，通常得打出几百个才能骗到一个人。”周鸿祎说，用户在识破诈骗电话后，可以主动标注骚扰电话、诈骗电话和短信。一般而言，只需要标注超过200个，360手机卫士就基本能确定一个号码是诈骗或者推销电话，这样其他用户在接到同样电话时，就会有提示。“我们可以通过标记这些诈骗电话以及过滤一部分诈骗信息，帮助防范意识不强的用户，目前已经建立了上亿诈骗的电话号码数据库。”
    在公共场合，不少人喜欢“蹭”免费的网络上网，殊不知，这极有可能掉入黑客精心设计的陷阱。昨日，在百度安全公共WiFi风险体验区，技术人员演示了黑客通过提供免费WiFi几分钟就能窃取手机用户的私人信息。
    在展区，有一台黑客侵入过的免费WiFi路由器，只要手机一连接，技术人员就可以看到这部手机上的短信信息、微信朋友圈、手机登录过的网站、邮箱等。
    工作人员提醒，无线WiFi莫乱“蹭”，如果要确保个人信息和隐私的绝对安全，最好不要在公共网络环境中打开自己重要的账号，比如网银、股票、基金、支付宝、微博、微信等，谨防信息泄露。

    举措

    苹果系统也可拦截诈骗电话了

    众所周知，在智能手机的安卓系统里，有很多手机软件可以帮助拦截诈骗电话、对诈骗电话进行标记。但在苹果手机上，以前的ios系统不支持相关软件拦截诈骗电话。“因此广大苹果手机用户成为了不法分子眼中的一块‘肥肉’，不少用户备受其扰却无可奈何。”周鸿祎表示，在9月14日苹果公布最新的ios10的版本系统后，360手机卫士也同步发布了具备拦截与举报骚扰、诈骗电话能力的版本。
    腾讯公司副总裁马斌也表示，截至今年6月，中国的手机上网人数超过了7亿，其中用苹果手机的用户就超过了1亿人。腾讯针对苹果手机的ios10系统，也推出了可以为苹果手机拦截诈骗电话的腾讯手机卫士。苹果手机用户可通过下载腾讯手机卫士，拦截和举报骚扰、诈骗电话，降低被骗风险。

    未实名认证号码将“双停”

    作为三大运营商之一，记者探访时，就如何打击电信诈骗向中国电信集团公司信安部总经理李安民提问。“我自己的手机偶尔也会收到垃圾短信、诈骗短信。我心里跟其他用户一样，非常气愤。”李安民说。
    李安民介绍，以往很多电信诈骗，都是在别人被骗后才采取行动。现在中国电信采取了空中拦截、网络监测的方式打击电信诈骗，取得了很好的效果。近几个月来，中国电信配合相关部门已经关停了两万多个号码，同时关停了500个“400”开头的号码。“说到打击电信诈骗，一个最重要的手段就是实名认证。”李安民表示，中国电信承诺在今年11月份前，将所有号码都实名认证，没有实名制的号码将实行“双停”，也就是既不能打电话，也不能接电话。


 