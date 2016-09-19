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让貂蝉与关羽同行
16
书香
2016.9.19 星期一
《异瞳》解构“千里走单骑”
让貂蝉与关羽同行
楚天都市报讯 近日，东方出版社推出长篇小说《异瞳》，以一种出人意料的方式解构了关羽“千里走单骑”的故事。作者赵焰是安徽商报副总编辑，也是中国作协会员，安徽省作家协会副主席。其徽州文化系列散文八种、历史传记“晚清三部曲”等书籍，以文笔畅达，思想通透见长，多种作品在全国有较大影响。
在小说《异瞳》中，赵焰增添了貂蝉与关羽相伴而行的情节，从人性的角度重新诠释和塑造了其中的人与物：曹操、关羽、貂蝉、糜萍、马弁（周仓）、张飞乃至拟人化的赤兔马、青龙偃月刀、《春秋》等。他（她、她）们击鼓传花式的讲述，既生动有趣、引人入胜，又意蕴丰厚、环环相扣，结尾更是出人意料。
著名作家贾平凹为《异瞳》题写了书名。著名作家韩少功评论该书：作者以多视角重建有关历史英雄人物的现代想象，天马行空而又精编巧织，比正史多了活泼意趣，比戏说多了悲悯情怀，开拓了一种令人惊异的文学可能性。
中山大学中文系教授、博导谢有顺评论说：赵焰的文字有一种迷人的光彩和丰沛的密度，大水走泥，月色温柔，灼灼其华既入眼眸，也让人心里发热。纵观《异瞳》，草蛇灰线，伏延千里，行文忠直又不乏诡异，探询人性的宽阔、幽微，也透着深切的伤怀和悲悯。
东方