查看本版大图 上一版 版面概览 第16版 书香 ·图文：少年与天光 ·襄阳“金凤凰”七十再立 ·让貂蝉与关羽同行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第5版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 图文：少年与天光 · 襄阳“金凤凰”七十再立 · 让貂蝉与关羽同行 16 书香 2016.9.19 星期一 图文：少年与天光 ——读吴亮长篇小说《朝霞》 楚天都市报讯 文 格非



吴亮长篇小说《朝霞》近日由人民文学出版社出版。

吴亮笔下的上海，首先是“成年人的失乐园”，其次是“少年人的理想国”，因为这个曾经霓虹闪烁的不夜城在上世纪70年代成了一座被成年人废弃的花园，而书中每一个少年人的成长都将在一段时期来完成。少年人好奇、幻想、迷惘、探索、叛逆、游荡、冲撞。他们双脚踩踏着大地，他们的心飞在天空。这就是少年人的天光，就像朝霞，等待去点亮天空。他们在这一个失乐园中找到了自己的那限时限量的理想国，完成了“自我的教育与救赎”。

在《朝霞》新书发布会上，茅盾文学奖得主格非从多个角度介绍和评价了老朋友吴亮的这部转型之作。





上世纪80年代中期，我和吴亮在上海是非常好的朋友，一起玩，一起打牌。后来他从事美术批评研究，我对他就没有太多的关注了。我相信他美术做得非常好，为什么呢？有天我在吴亮家玩，说到我在作家出版社出版一本书，向他咨询能不能找个漫画家帮我画幅漫画。吴亮说找什么漫画家，我帮你画就得了。当场拿了笔就让我坐在他们家的沙发上画。这幅画后来印到书里了，虽然我觉得画得不太像我，但是那种刀刻的直截了当，那种力量感我特别喜欢。

前不久听说他写一本小说《朝霞》。这件事在得到确证之前我已经听无数人讲过，他们说让我们惊讶的不是吴亮会写小说，而是吴亮写了一本伟大的小说！而且说这个话的都不是一般人，我就有了强烈的期待。

所以，吴亮几个月前送给我《收获》杂志，上面发表了他的这个作品，我拿回去差不多三四天就看了一大半，剩下的一小半可能花了好几个星期，因为当中有事情忙，隔开了。当我把最后结尾看完以后，我已经戒烟很久了不太抽烟了，半夜我看完特地到厨房连抽了两根烟。为什么会抽烟呢？因为这个书看完有非常多的感慨，抽两根烟可以让自己的心情平复一下。

我知道吴亮对中国当代文学不太看得起，我个人也看不太起。当代文学有优点，但是有一个根本的缺点，就是它的视野不是太宽阔，缺乏力量感。现在的小说越写越好看，越写越精致，越写越甜蜜，但是文学最重要的需要在外部来打量内部的世界这样一个习惯被永久性地改变了。文学的作家开始处在社会生活的内部，他在内部跟大众保持某种调情关系，缺乏一种外部冷静的力量。但我在吴亮的作品里找到了一种很长时间没有看到的气质，这种气质就是一种特别重要的野蛮的力量。我觉得他的写作是一种野蛮的写作。

有人把吴亮的作品跟金宇澄、王安忆比较，我觉得不能这么比，虽然都是写上海的。当然王安忆的《长恨歌》是杰作，金宇澄的《繁花》我也很喜欢。但王安忆往往是虚构一个故事，这个故事是一个从头到尾的东西，然后再把上海的东西放进去。金宇澄的《繁花》则更多关注上海的风俗史，他的作品完成得让你无话可说，因为前后一贯，首尾一致。可是吴亮这个小说完全不同，是上海罕见的力量感，还有我刚才说到的野蛮。小说中不管是老一辈的马馘伦，还是一些中年寡妇，包括沈灏妈妈，日常生活过得非常平庸但非常真实。当然还有一帮孩子譬如阿诺跟纤纤之间的感觉，吴亮把这些人物呈现给你的时候你会发现他的日常生活非常清楚，哪怕他们去餐厅吃饭，到街上买点东西你都能感觉到这个生活的质地和力量。

我在想一个问题，我们今天来写我们的日常生活我们会怎么写？难道我们都说谁谁谁在发微信，都在一个圈里讨论一个什么事情，除了这些事情我们怎么标识我们的存在本身？我以前也说过今天很多人其实就是活着，大家都活着，但是你不见得存在，你没存在过。你活了多少年你就走了，也没人知道，这个时代很多的人是这样的。但是吴亮小说里的那些人不是活着，他都存在着。我说的这个区别特别重要。

吴亮还有一点让我非常吃惊，他用了大量的省略。这个东西不是一个训练有素的作家一般来讲不太可能做到，这些都是非常高级的叙事技巧。但吴亮做得很好。

（根据格非在吴亮《朝霞》新书发布会上的发言整理）





