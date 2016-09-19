查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 视界 ·图文：晴川历历汉阳书文学芳菲鹦鹉洲 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第5版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 图文：晴川历历汉阳书文学芳菲鹦 · 广告 15 视界 2016.9.19 星期一 图文：晴川历历汉阳书文学芳菲鹦鹉洲 2016刊博会精彩亮点抢先看 楚天都市报讯 楚天都市报记者徐颖 通讯员张士龙杨一帆



期刊重镇，风云际会。9月23-25日，2016中国武汉期刊交易博览会（以下称刊博会）将在武汉国际博览中心（汉阳区鹦鹉大道619号）举行。十堰将设分会场，开幕式时间比主会场晚1天，定在9月24日。

据介绍，本届刊博会展览面积达6万多平方米，相比2014年、2015年，展会面积增加了3万多平方米。全国70多个代表团参展。

楚天都市报记者为您提前打捞到刊博会看点。



诗文相会 发掘心灵的净土



历届刊博会，文学期刊都是大家关注的焦点，因为很多著名作家不是著名文学期刊的作者，就是著名文学期刊的主编。听名家谈文学谈人生，总会得到心灵的滋养。

今年的刊博会，9月 23日 9:30-11:30，全国中文核心期刊《芳草》杂志主编刘醒龙将坐镇湖北馆，携诗人剑男、湖北籍作家宋小词、周以刚、陈旭红、欧曼、喻之之、袁磊等，与读者见面；9月23日14:00-17:00，“全国文学期刊主编高峰论坛”将在国博国际会议中心二楼楚怡厅举行，文学期刊名编云集，江城论剑；9月23日上午9点-10：30，在刊博会现场还将颁出2016年“人天华文青年诗人奖”，著名诗人林莽、现代新诗收藏家刘福春以及武汉本地诗人等近40人参会，现场还将举行诗歌朗诵会，湖北本土诗人毛子的《祖父》、田禾的《汉江平原》出现在朗诵目录中。



时尚动感 奉上视觉的盛宴



作为本届刊博会广电博览会同期活动——“长江影视文化节”将在光电设备展区为读者奉上一场场视觉盛宴。23日，一场中国风的旗袍盛典将华丽登场，展现不同年龄中国女性的梦想和精彩人生，成就普通人的明星梦。9月23-25日，刊博会还将邀请斗鱼网红进行网络直播。

刊博会另一个同期活动“长江动漫游戏节”，也是集时尚动感于一身。现场将邀请多位人气网络歌手、动漫扮演者到现场与读者互动。



科教尖端 助力阅读与分享



今年刊博会的主宾市为上海。上海期刊团将为江城读者带来“红色源流”、“文化传承”、“科创先锋”三大板块期刊展览。为配合“科创先锋”板块展，《大飞机》杂志还专程从上海运来C919国产大飞机1：10仿真模型，堪称上海馆镇馆之宝。

来自湖北的“2016教育装备展示会”也将分享3D打印、心理大数据平台等高科技项目。



福利多多 电子阅读券豪送



本届刊博会还会为家长奉上十分丰富的亲子阅读读本，重点打造“全球绘本馆”，届时将有13个语种、近百个国家的原创绘本、近万个品种与读者见面。本土的长江少儿出版社9月23日上午将在少儿馆举办黄春华讲座、《寻找维尼》分享会等，来自湖北日报传媒集团的《特别关注》《特别健康》《支点》等，也将与读者见面。

刊博会福利多多，组委会将继续向广大市民免费发放百万“惠民书刊券”。同时，中文在线也将免费提供240万元电子书刊券，龙源期刊网免费提供200万元电子书刊券，博看网免费提供200万元电子书刊券。





