查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 时事 ·广告 ·令政策涉嫌受贿案被提起公诉 ·图文：纽约曼哈顿发生爆炸29人受伤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第5版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 广告 · 令政策涉嫌受贿案被提起公诉 · 图文：纽约曼哈顿发生爆炸29人 12 时事 2016.9.19 星期一 令政策涉嫌受贿案被提起公诉 为他人谋取不正当利益 非法收受巨额财物 楚天都市报讯 据新华社电 最高检18日消息，近日，江苏省、山东省检察机关依法对山西省政协原副主席令政策涉嫌受贿案，中共山西省委原常委、太原市委原书记陈川平涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权案，国家工商行政管理总局原党组成员、副局长孙鸿志涉嫌受贿、贪污、巨额财产来源不明案提起公诉。

山西省政协原副主席令政策涉嫌受贿一案，由最高人民检察院指定江苏省人民检察院侦查终结后，移送江苏省常州市人民检察院审查起诉。近日，常州市人民检察院已向常州市中级人民法院提起公诉。检察机关起诉指控：被告人令政策利用担任山西省发展计划委员会副主任、山西省发展和改革委员会主任、山西省政协副主席等职务上的便利，为他人谋取利益，利用本人职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。





