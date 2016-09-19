查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 楚动 ·格力电器工厂巡展第二季圆满结束 官方发声解答活动后续服务事项 ·图文：高星级饭店纷纷推出浪漫婚典 ·图文：慧心雅社中秋之夜品茗“寻月” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第5版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 格力电器工厂巡展第二季圆满结束 · 图文：高星级饭店纷纷推出浪漫婚 · 图文：慧心雅社中秋之夜品茗“寻 11 楚动 2016.9.19 星期一 格力电器工厂巡展第二季圆满结束 官方发声解答活动后续服务事项 楚天都市报讯 刚刚过去的中秋节小长假，格力电器武汉产业园迎来了十万江城市民的光临。9月16-17日，格力电器工厂巡展第二季在位于武汉经济技术开发区的格力电器武汉产业园举行。这是一次湖北家电专业化、大规模的内购盛会，格力全线产品惊爆价格现场揭晓。继去年格力首次工厂巡展武汉站活动创下的6小时销售1.07亿元的惊人销售业绩后，今年的第二季更是创下了两天销售2.5亿元的新高。在此，格力电器向亲临现场的广大市民表示由衷的感谢！由于活动当天人数众多，未能一一解答消费者关于售后服务的疑问，格力电器深表歉意！今天，格力电器就消费者关心的售后服务问题进行完整的解答。



9月16-17日，【格力电器工厂巡展第二季】圆满落幕。活动结束后，不少朋友联系我们，咨询送货安装等服务事宜，在此我们就相关事项答复如下：



送货安装



1.在格力电器工厂巡展活动上购买的电器什么时候能送货到家？

因本次巡展活动销售量巨大，客户信息处理需要一定时间，即日起至9月26日，我们会在7个工作日内安排专人对全部成交顾客信息完成建档并开始回访，待听取您的意见后，预约具体上门送货安装时间。所以，请您保持手机通讯畅通。

2.送货安装、空调支架、高空作业、加长连接管等收费吗？如要收费，标准是多少？

为了回馈广大已成交顾客，在格力工厂巡展第二季所购买空调的送货安装及空调支架、远程送货、高空作业均免收费用。

加长连接管需要收费，按照珠海格力电器总部统一收费标准执行：原配挂机3米管，柜机4米管。如需加管，则按照挂机90元/米，2匹柜机110元/米，3匹柜机130元/米收费，以上费用上门安装时据实收取。如有不按规定收费，请致电湖北格力客服热线（027-59301315）投诉。



发票及品质尊享卡获取



3.购买格力产品后的发票与品质尊享卡怎么领取？

我们会根据您的订单明细，与您电话沟通后，将相应发票随货送上门。同时，购买格力空调获赠的价值580元的品质尊享卡将一起随货送上门。

赠品补领及退票

4.因为现场人太多，当时没能领取赠品或退票的，后期怎么办理？

2016年9月30日前，现场已购买格力产品但没能领取赠品的顾客，可以凭购买凭证与入场券顾客留存部分，进行电话预约后（027-86730088），到格力电器徐东旗舰店（地址：武昌区友谊大道与秦园中路交汇处）办理赠品补领手续。

现场未购买任何产品，需要退票的顾客，可以凭完整的入场券前往上述地址，免费领取赠品后，办理退票手续（限本人办理）。



包修服务



5.活动中购买的产品享受哪些售后服务？

凡是在9月16-17日格力工厂巡展第二季活动现场购买的格力旗下全系列产品（含格力空调、格力家用中央空调、格力空气能热水器、格力手机、晶弘冰箱、TOSOT生活电器等），均按照产品内包修凭证的规定，正常享受售后服务。

未尽事宜

欢迎您随时拨打湖北格力客服热线（027-59301315）、关注湖北格力电器（hubgree）官方微信、新浪微博@湖北格力电器、登录网址kf.gree.com线上咨询、或直接咨询您所购买入场券的门店，同我们取得联系，我们会在第一时间解决您的问题！

最后，再次感谢您对格力品牌的信赖与支持！





