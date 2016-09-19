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10
教卫
2016.9.19 星期一
做游戏 学匕首操 拍字母照
图文：大学生军训拼创意
楚天都市报讯 图为：法学专业学生的“天平军训照”
楚天都市报讯（记者周治涛 通讯员刘明 杨曾晗 柯诗梦）除了站军姿、走正步、打靶等传统项目，如今的高校军训创意迭出，令不少新入校的大学生们惊呼：原来军训也有生动活泼轻松的一面。
在武昌理工学院2016级新生军训中，信任牵手、驿站传书、动力绳圈、蚂蚁过河等素质拓展的小游戏，受到军训新生的热捧。9月17日，该校文法与外语学院的400余名新生进行了“挑战150”，这个项目要求学生们在150秒内，接受一系列看似难以完成的挑战。据了解，该校2016级新生有4200余名，被分成5期接受素质拓展训练，每期两天。在新生军训期间纳入了比较时髦的“拓展训练”，受到新生追捧。
昨日，在武汉科技大学城市学院军训场上，千名女生在进行匕首操表演，每个女生手持匕首，按照军训教官教授的动作，完成刺杀，整齐划一的动作，巍巍壮观。不少新生说，学习匕首操很新鲜，动作好看也很实用，相当于学了一项自卫防身的技能。
在湖北经济学院东区篮球场上，昨日有78名法学专业新生身着绿色迷彩服，在用无人机拍摄的摄影师的指挥下，用身体摆出“L”、“A”、“W”队形。此外，该校金融学院军训新生还组成了股票K线图、新闻与传播学院拼成的“相机”图，以及法学院学生拼成的“工”字与“天平”图等，这些创意军训照很快在新生朋友圈中流传开。