查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 经济 ·广告 ·前8个月我省房价同比涨17.2% ·图文：持卡人可与银行约定违约金 ·广告 ·油价今晨下调各标号分别降0.15元 ·新品播报 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第5版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 广告 · 前8个月我省房价同比涨17.2 · 图文：持卡人可与银行约定违约金 · 广告 · 油价今晨下调各标号分别降0.1 · 新品播报 · 开奖公告 8 经济 2016.9.19 星期一 油价今晨下调各标号分别降0.15元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲 通讯员沈佳）今日（19日）零时，国内成品油价格迎来调整窗口。省物价局昨日发布消息，汽、柴油吨价分别降低155元和150元。

省物价局介绍，调整后成品油最高升价分别为：90号汽油5.4元，93号汽油5.75元，97号汽油6.2元。0号柴油（Ⅳ）5.4元，-10号柴油（Ⅳ）5.75元，5号柴油（Ⅳ）5.3元。均较上期降低0.15元。

据悉，本次调价是年内第四次下调，2016年成品油调价将呈现“六涨四跌八搁浅”的格局，同时本次是年内第二大跌幅。





