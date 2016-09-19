查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 评论 ·网约车涨价需要一本明白账 ·图文：天价学前班是如何炼成的 ·印刷废料销售公告 ·武汉消防提示:怎样预防开关、插座引起火灾 ·“陈志成”们都应迷途知返 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第5版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 网约车涨价需要一本明白账 · 图文：天价学前班是如何炼成的 · 印刷废料销售公告 · 武汉消防提示:怎样预防开关、插 · “陈志成”们都应迷途知返 5 评论 2016.9.19 星期一 印刷废料销售公告 楚天都市报讯 湖北日报传媒集团拟对印刷废料进行公开竞价销售。品种如下：废报、废书页、筒芯、黑白烂、纸边、牛皮纸、牛皮纸头、废PS版、新闻白破、书刊白破。

有意者请于2016年9月19日至9月23日，北京时间9：00-17：00到本集团招标采购部领取相关资料文件。

地址：武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦B0116办公室

电话：（027）88568111 联系人：张先生、刘小姐





