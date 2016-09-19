图文：“刷脸”购物离我们越来越近选择坐出租车的市民又多了起来华农出台处罚细则专治学术不端前8月我省房价同比涨17.2%信用卡滞纳金 明年起成历史纽约闹市爆炸 至少29人受伤23天连晴少雨我省旱情扩大
查看本版大图 下一版     版面概览
 第1版 要闻
·图文：“刷脸”购物离我们越来越近
·选择坐出租车的市民又多了起来
·华农出台处罚细则专治学术不端
·前8月我省房价同比涨17.2%
·信用卡滞纳金 明年起成历史
·纽约闹市爆炸 至少29人受伤
·23天连晴少雨我省旱情扩大
楚天都市报电子版
----  
 
1 要闻 2016.9.19 星期一
纽约闹市爆炸 至少29人受伤
    楚天都市报讯 图为：爆炸发生于一个垃圾箱 中新社图

    据新华社电美国纽约曼哈顿繁华街区17日晚发生一起爆炸，至少29人受伤。警方随后在不远处发现“第二个疑似爆炸装置”。美国当局已着手调查这起“犯罪活动”，目前尚未排除恐怖袭击的可能性。
    17日晚20时30分许，美国纽约曼哈顿繁华的切尔西区突然传来一声巨大的爆炸声，空气中顿时弥漫着一股火药味。
    美国有线电视新闻网援引执法部门消息人士的话报道，爆炸发生于一个垃圾箱，据信是由一个简易爆炸装置引起。
    警方在爆炸现场发现一个缠有电线的高压锅、且与手机相连，旁边还有一张字条。警方随即对周边区域展开排查，结果在不远处又找到第二个“疑似爆炸装置”。
    爆炸发生后，附近两栋大楼受到疏散；多条地铁线运行受影响。
    纽约消防部门官员丹尼尔·尼格罗说，眼下已有至少29人在爆炸中受伤，其中24人入院治疗，包括一名重伤员。
    爆炸造成一栋14层建筑的较低楼层受损严重，地上散落着碎玻璃。作为纽约最繁华的街区之一，切尔西区集中着餐馆、酒吧和高档公寓。
    一名目击者在“推特”微博客上写道，这一爆炸声“比打雷响100倍”。
    亚基尔·奥辛在附近一家餐馆工作。他告诉《纽约邮报》记者：“今晚很安静，突然我听见震耳欲聋的爆炸声。我的第一反应是，‘天啊，有炸弹’，于是赶紧趴到地上。”
    “我从窗户向外张望，到处都是碎玻璃，汽车防盗报警器响个不停，”奥辛说。
    来自得克萨斯州达拉斯市的克里斯·冈萨雷斯当时正在切尔西区一家餐馆内与朋友聚餐，“我们感觉到了（爆炸），我们听到了巨响，餐馆内顿时鸦雀无声。那感觉不像地震，人们都竖起耳朵听”。
    另一名目击者莉兹·曼德尔在“推特”上写道，“比我这辈子听过的任何打雷声都要响，仿佛天空炸开了，大楼震得直晃”。
    纽约市长德布拉西奥说，初步迹象显示，这是一起“蓄意行为”。警方已把事发区域视作犯罪现场，展开进一步调查。
    多名市政官员透露，目前已经排除爆炸缘于天然气泄漏的可能性，但出于谨慎起见，尚未把引发爆炸的装置描述为“炸弹”。
    白宫透露，总统奥巴马已经收到汇报，并随时了解事件更新进展。
    一名官员透露，美国打击恐怖活动联合工作组已经介入纽约爆炸案调查，表明美国当局尚未排除恐怖袭击的可能性。
    德布拉西奥在事发3小时后举行的一场新闻发布会上呼吁纽约市民勿要恐慌，“眼下尚无证据表明此事涉恐。就目前而言，纽约市没有受到来自任何恐怖组织的特定、确切威胁”。


   