查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：“刷脸”购物离我们越来越近 ·选择坐出租车的市民又多了起来 ·华农出台处罚细则专治学术不端 ·前8月我省房价同比涨17.2% ·信用卡滞纳金 明年起成历史 ·纽约闹市爆炸 至少29人受伤 ·23天连晴少雨我省旱情扩大 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第5版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 图文：“刷脸”购物离我们越来越 · 选择坐出租车的市民又多了起来 · 华农出台处罚细则专治学术不端 · 前8月我省房价同比涨17.2% · 信用卡滞纳金 明年起成历史 · 纽约闹市爆炸 至少29人受伤 · 23天连晴少雨我省旱情扩大 1 要闻 2016.9.19 星期一 前8月我省房价同比涨17.2% 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮 通讯员倪群峰）省统计局昨日发布1—8月我省经济运行情况报告，数据显示全省经济保持平稳运行态势，但经济下行压力不减。报告指出，部分城市房价上涨过快，必须引起高度重视。

据统计，1—8月，全省商品房销售面积为4034.04万平方米，增长28.2%；房屋均价为6837元，同比上涨17.2%，涨幅比上年同期提升11.6个百分点。其中武汉市房屋均价为9633元，同比上涨15.8%，涨幅比上年同期提升8.6个百分点。

省统计局指出，部分城市房价上涨过快须引起高度重视。

此外，我省工业生产小幅回升，而且结构向好，高技术制造业增加值增长12.5%。8月六大高耗能行业用电增速较7月放缓11.4%，而新兴产业中的医药制造、电子设备产业当月用电增速则分别加快5.0、7.1个百分点。

消费市场在互联网影响下，呈现冰火两重天的景象。前8个月全省限额以上批发和零售业单位中，通过网络实现商品零售额278.47亿元，同比增长66.1%。而传统零售业态增长有所放缓，超市、百货、专业店零售额增速分别为2.6%、7.0%、5.7%，分别比上年同期低了10.6、3.2、5.2个百分点。





