查看本版大图 上一版 版面概览 第16版 书香 ·图文：少年与天光 ·襄阳“金凤凰”七十再立 ·让貂蝉与关羽同行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第5版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 图文：少年与天光 · 襄阳“金凤凰”七十再立 · 让貂蝉与关羽同行 16 书香 2016.9.19 星期一 《李叔德选集》十卷本首发 襄阳“金凤凰”七十再立 楚天都市报讯 昨日，《李叔德选集》十卷本在省作协首发，选集中以三位襄阳籍唐代诗人为题材的历史小说《孟浩然新传》《乱世诗人张继》《惊世骇俗皮日休》引起文学评论界关注。

据介绍，李叔德湖北襄阳人，是新时期我省在全国获奖的有代表性的作家之一。1982年，他以《赔你一只金凤凰》获全国优秀短篇小说奖，至今已经进行文学创作30多年，有300余万字作品问世，尝试过侦探、武侠、科幻、哲理、言情各类题材小说。近年来以老年时期创作的唐代诗人历史小说系列，重新受到文坛重视。《孟浩然新传》《乱世诗人张继》《惊世骇俗皮日休》系70岁的李叔德近十年的创作，李叔德说，他从没觉得自己老，现在愈发创作欲旺盛。与会评论家评价，这三部作品以文人生活为轴，勾勒出唐代襄阳古城政治、社会、文化生活的画卷。笔力遒劲，文字典雅，既吸收了文言文的凝练之美，又有白话的流畅。作品体现了作者虚构的能力，以历史为基础，发挥想象，又自成逻辑。

楚天都市报记者徐颖 通讯员钱道波





