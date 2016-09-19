查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 时事 ·广告 ·令政策涉嫌受贿案被提起公诉 ·图文：纽约曼哈顿发生爆炸29人受伤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第5版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 广告 · 令政策涉嫌受贿案被提起公诉 · 图文：纽约曼哈顿发生爆炸29人 12 时事 2016.9.19 星期一 图文：纽约曼哈顿发生爆炸29人受伤 现场发现自制高压锅爆炸装置 楚天都市报讯 图为：爆炸发生于一个垃圾箱 中新社图



据新华社电美国纽约曼哈顿繁华街区17日晚发生一起爆炸，至少29人受伤。警方随后在不远处发现“第二个疑似爆炸装置”。美国当局已着手调查这起“犯罪活动”，目前尚未排除恐怖袭击的可能性。

17日晚20时30分许，美国纽约曼哈顿繁华的切尔西区突然传来一声巨大的爆炸声，空气中顿时弥漫着一股火药味。

美国有线电视新闻网援引执法部门消息人士的话报道，爆炸发生于一个垃圾箱，据信是由一个简易爆炸装置引起。

警方在爆炸现场发现一个缠有电线的高压锅、且与手机相连，旁边还有一张字条。警方随即对周边区域展开排查，结果在不远处又找到第二个“疑似爆炸装置”。

爆炸发生后，附近两栋大楼受到疏散；多条地铁线运行受影响。

纽约消防部门官员丹尼尔·尼格罗说，眼下已有至少29人在爆炸中受伤，其中24人入院治疗，包括一名重伤员。

爆炸造成一栋14层建筑的较低楼层受损严重，地上散落着碎玻璃。作为纽约最繁华的街区之一，切尔西区集中着餐馆、酒吧和高档公寓。

一名目击者在“推特”微博客上写道，这一爆炸声“比打雷响100倍”。

亚基尔·奥辛在附近一家餐馆工作。他告诉《纽约邮报》记者：“今晚很安静，突然我听见震耳欲聋的爆炸声。我的第一反应是，‘天啊，有炸弹’，于是赶紧趴到地上。”

“我从窗户向外张望，到处都是碎玻璃，汽车防盗报警器响个不停，”奥辛说。

来自得克萨斯州达拉斯市的克里斯·冈萨雷斯当时正在切尔西区一家餐馆内与朋友聚餐，“我们感觉到了（爆炸），我们听到了巨响，餐馆内顿时鸦雀无声。那感觉不像地震，人们都竖起耳朵听”。

另一名目击者莉兹·曼德尔在“推特”上写道，“比我这辈子听过的任何打雷声都要响，仿佛天空炸开了，大楼震得直晃”。

纽约市长德布拉西奥说，初步迹象显示，这是一起“蓄意行为”。警方已把事发区域视作犯罪现场，展开进一步调查。

多名市政官员透露，目前已经排除爆炸缘于天然气泄漏的可能性，但出于谨慎起见，尚未把引发爆炸的装置描述为“炸弹”。

白宫透露，总统奥巴马已经收到汇报，并随时了解事件更新进展。

一名官员透露，美国打击恐怖活动联合工作组已经介入纽约爆炸案调查，表明美国当局尚未排除恐怖袭击的可能性。

德布拉西奥在事发3小时后举行的一场新闻发布会上呼吁纽约市民勿要恐慌，“眼下尚无证据表明此事涉恐。就目前而言，纽约市没有受到来自任何恐怖组织的特定、确切威胁”。





