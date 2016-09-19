查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第12版 时事
·广告
·令政策涉嫌受贿案被提起公诉
·图文：纽约曼哈顿发生爆炸29人受伤
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 教卫
第11版 : 楚动
第12版 : 时事
第15版 : 视界
第16版 : 书香
第5版 : 评论
第8版 : 经济
第9版 : 养生
·
广告
·
令政策涉嫌受贿案被提起公诉
·
图文：纽约曼哈顿发生爆炸29人
12
时事
2016.9.19 星期一
令政策涉嫌受贿案被提起公诉
为他人谋取不正当利益 非法收受巨额财物
楚天都市报讯 据新华社电 最高检18日消息，近日，江苏省、山东省检察机关依法对山西省政协原副主席令政策涉嫌受贿案，中共山西省委原常委、太原市委原书记陈川平涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权案，国家工商行政管理总局原党组成员、副局长孙鸿志涉嫌受贿、贪污、巨额财产来源不明案提起公诉。
山西省政协原副主席令政策涉嫌受贿一案，由最高人民检察院指定江苏省人民检察院侦查终结后，移送江苏省常州市人民检察院审查起诉。近日，常州市人民检察院已向常州市中级人民法院提起公诉。检察机关起诉指控：被告人令政策利用担任山西省发展计划委员会副主任、山西省发展和改革委员会主任、山西省政协副主席等职务上的便利，为他人谋取利益，利用本人职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。