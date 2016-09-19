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楚天都市报讯（记者高珊 通讯员李荣骏）曲径通幽处，琴笛曼妙音。虫鸣窃窃语，月光沁人心。9月16日晚，由太太学堂与慧心雅社共同举办的“寻月”中秋茶会在武汉慧心假日酒店举行。南望山麓，湖心亭旁，祭月、寻月、走月，近百位家长和孩子在中秋之夜追溯传统习俗文化。

当天下午，慧心假日酒店就开始了忙碌。数十个小朋友身着汉服，跟爸爸妈妈们一起制作古法月饼，DIY宣纸花灯和柚子灯笼，妙趣横生。夜幕降临，茶会在一曲《良宵引》的古琴演奏中拉开序幕。随后，湖畔诵读古诗词、对月高歌《风华诀》、再话中秋名典故……茶会过后的又一传统仪式——走月，将气氛推向了高潮。

夜朗气清，慧心后花园的湖面泛起涟漪。亲水平台边，大人和孩子手捧荷叶，轻拈三瓣荷花，点燃中间的蜡烛，仿佛一幅美丽的民俗画卷。湖中星星点点灯火揺曳，承载着大家美好的祝愿随波远行。

此次慧心中秋之夜旨在寻回宁谧的初心，找寻失去的传统记忆，用最淳朴的方式共赏这一轮明月。

慧心雅社是武汉慧心假日酒店倾力打造的文化品牌，也是太太学堂的实训基地，一直以来致力于传统文化的传承，倡导儒雅的美学思想，定期组织茶会、书画、女红、烘焙等各类文化雅集。在茶的滴水微香中感悟大自然的真味，在彩铅的笔尖绘出水中夏荷熠熠夺目，在行云流水的针线穿行中编织诗意轻生活……

目前，太太学堂联合慧心雅社推出系列美学课程，包括少儿茶艺班、少儿绘画班、女子彩铅班、女红班等，报名咨询电话：18627769940。





