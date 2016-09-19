查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 教卫 ·广告 ·华农出台细则专治学术不端 ·图文：大学生军训拼创意 ·200张诗词大赛演出票半天抢完 ·广告 ·近来昼夜温差大 腹泻感冒患者多 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第5版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 广告 · 华农出台细则专治学术不端 · 图文：大学生军训拼创意 · 200张诗词大赛演出票半天抢完 · 广告 · 近来昼夜温差大 腹泻感冒患者多 10 教卫 2016.9.19 星期一 近来昼夜温差大 腹泻感冒患者多 楚天都市报讯 楚天都市报讯 (记者陈媛 通讯员尹茜 彭青松)近来武汉天气晴好，但昼夜温差很大，最大相差超过了10℃，不少常吃冰淇淋、冷饮加火锅，穿吊带衫、超短裙加小外套的市民，身体无法适应了，腹泻和感冒患者明显增多。

16日，21岁的杨小姐和同学们外出游玩。中午有点热，她穿着吊带衫加超短裙，吃冰淇淋又喝冷饮，玩到深夜返回时，她已冻得发抖。回家后很快就觉得浑身无力、喉咙痛，半夜高烧40℃，昨天一早赶到广州军区武汉总医院治疗。

昨日，楚天都市报记者从广州军区武汉总医院获悉，中秋节期间，该院急诊科收治发热患者21例。除此之外，不少刚开学的低龄儿童，也因为尚未适应学校生活，出现了感冒发烧的情况。

前日上午，9岁的童童 (化名)到武汉普仁医院就诊，检查结果显示其血象高达3万多，腹部超生提示阑尾明显肿大，确诊为急性阑尾炎，需要立刻手术。童童父母介绍，中秋节当晚一家人在外吃的自助餐，孩子吃的有点杂，辣的火锅，冷的冰淇淋，海鲜都混着吃了，回家后孩子先是肚子有点不舒服，到凌晨一两点开始呕吐、发热，早上又出现腹泻症状。

普仁医院肝胆外科副主任医师江帆提醒家长，现在虽然天气较热，但已到秋季，生冷的东西尽量不给孩子吃，同时不要杂食，以免诱发疾病。





