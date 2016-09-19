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近来昼夜温差大 腹泻感冒患者多
10
教卫
2016.9.19 星期一
200张诗词大赛演出票半天抢完
抢到票者请于今日至21日来本报领取
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘微）9月23日晚，“武广杯”第16届楚天少儿诗词朗诵大赛将在琴台音乐厅举行颁奖晚会，组委会免费送票200张的消息发出后，名额半天即被抢光。
本届少儿诗词大赛自7月18日启动报名，在全省掀起一股诗词朗诵热。报名者中，有多次参赛的专业范儿小选手，也有因喜爱诗词首次尝试的新选手；选手不仅来自武汉三镇，还有的从孝感、潜江、黄冈等省内地市州组团而来。2000多个孩子在层层选拔中不断成长，收获喜悦和成就。
本周五晚，在本届“武广杯”楚天少儿诗词朗诵大赛中表现优秀的小选手，将置身武汉琴台音乐厅，和国内著名朗诵及表演大师们同台，演绎诗词的魅力，感受文化的传承。
这样的时刻，对选手和孩子来说，既是高规格的展示，又是绝佳的学习机会。抢票后台，还有不少家长留言表示，这么难得的机会，本想让孩子来现场感受一番，却遗憾错过了前期的比赛。
即日起，通过楚天都市报楚天亲子微信抢票成功的选手（名单已在楚天亲子微信公布），请于9月19日—21日到楚天传媒大厦1608室领票，每人两张，先到先得。