查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 教卫 ·广告 ·华农出台细则专治学术不端 ·图文：大学生军训拼创意 ·200张诗词大赛演出票半天抢完 ·广告 ·近来昼夜温差大 腹泻感冒患者多 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第5版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 广告 · 华农出台细则专治学术不端 · 图文：大学生军训拼创意 · 200张诗词大赛演出票半天抢完 · 广告 · 近来昼夜温差大 腹泻感冒患者多 10 教卫 2016.9.19 星期一 华农出台细则专治学术不端 为国内高校破冰之举 老师剽窃或被撤职开除 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者乐毅 通讯员刘涛）“对于学术不端行为，我们学校不仅‘零容忍’，还有具体的处罚办法。”昨日，华中农业大学首堂科学道德与学术规范课开讲，主讲人是中科院院士、华农生科院教授张启发，该校300余名研究生新生前来听讲。据张启发介绍，该校制定了全国高校首个处理学术不端行为暂行办法和处罚细则，以打造风清气正的学术空间。

该校将学术不端行为分为10大类，分别为：抄袭；剽窃；伪造/篡改数据、文献；重复发表；伪造学术经历、专家鉴定、证书、签名等材料；不当署名；代写、购买、出售学术成果；违反保密规定；违反科学实验的伦理；其他违背学术界公认的学术道德规范的行为或对学校声誉造成恶劣影响的学术行为。

根据不同的学术不端行为以及情节的轻重，分别给予学生和老师学术、人事和纪律处分。学术处分包括暂缓申请学位答辩资格、责令重新答辩申请学位、撤销学位、暂停招收研究生资格、取消导师资格、取消科技项目与成果奖励申报资格；人事处分包括取消人才类项目申报资格、暂缓晋升专业技术职务（岗位）、撤销教师职务、解除聘用合同；纪律处分包括警告、记过、留校察看、开除学籍等。例如，对于老师参与剽窃行为的，该校将予以降低岗位等级处分，撤销教师职务；情节严重或造成严重后果的，予以开除处分，解除聘用合同。





