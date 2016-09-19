查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第8版 经济
·广告
·前8个月我省房价同比涨17.2%
·图文：持卡人可与银行约定违约金
·广告
·油价今晨下调各标号分别降0.15元
·新品播报
·开奖公告
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 教卫
第11版 : 楚动
第12版 : 时事
第15版 : 视界
第16版 : 书香
第5版 : 评论
第8版 : 经济
第9版 : 养生
·
广告
·
前8个月我省房价同比涨17.2
·
图文：持卡人可与银行约定违约金
·
广告
·
油价今晨下调各标号分别降0.1
·
新品播报
·
开奖公告
8
经济
2016.9.19 星期一
前8个月我省房价同比涨17.2%
部分城市房价上涨过快拉响警报
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮 通讯员倪群峰）省统计局昨日发布1—8月我省经济运行情况报告，数据显示全省经济保持平稳运行态势，但经济下行压力不减。报告指出，部分城市房价上涨过快，必须引起高度重视。
据统计，1—8月，全省商品房销售面积为4034.04万平方米，增长28.2%；房屋均价为6837元，同比上涨17.2%，涨幅比上年同期提升11.6个百分点。其中武汉市房屋均价为9633元，同比上涨15.8%，涨幅比上年同期提升8.6个百分点。
省统计局指出，部分城市房价上涨过快须引起高度重视。
此外，我省工业生产小幅回升，而且结构向好，高技术制造业增加值增长12.5%。8月六大高耗能行业用电增速较7月放缓11.4%，而新兴产业中的医药制造、电子设备产业当月用电增速则分别加快5.0、7.1个百分点。
消费市场在互联网影响下，呈现冰火两重天的景象。前8个月全省限额以上批发和零售业单位中，通过网络实现商品零售额278.47亿元，同比增长66.1%。而传统零售业态增长有所放缓，超市、百货、专业店零售额增速分别为2.6%、7.0%、5.7%，分别比上年同期低了10.6、3.2、5.2个百分点。