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近日，北京房山怪石山景区13处景观石遭喷红漆的消息引发社会广泛关注，17日涂鸦者现身道歉并清洗印迹。（本报昨日报道）

这位名叫“陈志成”的游客，今年53岁，觉得自己年纪大了，以后可能没机会再来，每到一处，就萌发了做记号留个纪念的想法。后经人提醒意识到自己不对，主动致电景区认错。前天，陈志成带着清洗工具去景区清理印迹，将功补过。

要说的是，“陈志成”还真不是一个人在战斗，抱有这种幼稚想法的，大有人在。哪个景点的砖墙、门柱，包括竹木，没少被人刻字？长城上星罗棋布的名字与伤痕累累就不说了，故宫的大缸都刻有“梁齐齐到此一游”，还有敦煌壁画上的游客“墨宝”……以为在景区留名，刷个存在感，便可与天地长存，不过是自欺欺人，徒留无知与耻辱。

这些年，除了刻字，不讲卫生、不遵守公共秩序、在飞机上大打出手，个别游客的不文明行为，常闹成国际影响，连带损害中国游客的形象，也常在网上引发大家的讨论、反思。这次，“陈志成”的行为被曝光后，众多网友很生气，“陈志成，怪石山喊你洗山”，千夫所指之下，陈志成露面了，用实际行动去挽回不良影响。

“陈志成”算是迷途知返了，不管是真心改过，还是迫于压力，都是可喜的转变。那么，其他的“陈志成”们，要不要从中受到触动？我想，除了对文明的正面倡导，让“陈志成”们迷途知返，同样还离不开外部的约束。今年4月，国家旅游局公布并施行《游客不文明行为记录管理暂行办法》，办法指出，扰乱公共交通工具秩序；破坏公共环境卫生、公共设施；损毁、破坏文物古迹等不文明行为，一旦被记录下，将影响到个人名誉和银行信贷。

文明出游不仅是维护某个城市某个群体的形象，更事关个人信用，乱涂鸦的“陈志成”们，还是都洗心革面吧。





