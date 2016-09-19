查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 评论 ·网约车涨价需要一本明白账 ·图文：天价学前班是如何炼成的 ·印刷废料销售公告 ·武汉消防提示:怎样预防开关、插座引起火灾 ·“陈志成”们都应迷途知返 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第5版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 网约车涨价需要一本明白账 · 图文：天价学前班是如何炼成的 · 印刷废料销售公告 · 武汉消防提示:怎样预防开关、插 · “陈志成”们都应迷途知返 5 评论 2016.9.19 星期一 武汉消防提示:怎样预防开关、插座引起火灾 楚天都市报讯 进入电气时代，“电”给人们的工作和生活提供了诸多方便，主要表现在各种家用电器的普及应用上。家用电器主要通过开关、插座获得电源，因此开关和插座的使用频率非常高。但如果开关和插座选型、安装或使用不当，极易引发火灾事故。当然，我们大可不必因噎废食，武汉市消防局提醒大家只要加以重视，并做好以下工作，事故是完全可以避免的。

一、正确选型，即根据家用电器的总容量及具体使用环境，选择合适的开关和插座。湿度较大的场所应选用防火开关和拉线开关；有腐蚀性物品或灰尘较大的室内不可安装开关、插座，而应安装于室外；具有燃烧、爆炸危险的场所，应选用防火或防爆的开关和插座。

二、开关、插座的额定电流及额定电压均应与用电实际相符。不可任意超负荷，以免线路过载烧坏胶木造成短路引起火灾。

三、闸刀式开关应选用相匹配的保险丝。不允许任意更改尤其是加粗熔体，更不允许用铜、铝、铁等金属丝代替保险丝。

四、单极开关应控制火（相）线，不可接在零线上。否则人体若接触堆线同样会引起触电事故。一旦火线接地，还会发生短路甚至引起火灾。

五、灯头插座在过载时极易发生事故。因此不可将电熨斗、电炉、空调等大功率电器接入灯头插座使用，以免引发火灾。

六、开关、插座老化和损坏后，应及时修理和更换。

七、外出、睡觉或突然停电时，要及时切断电源，特别是电热器具更应倍加注意。

八、开关、插座应尽量安装在干燥、清洁、无尘的位置，以免受潮腐蚀造成胶木击穿短路而引发火灾。





