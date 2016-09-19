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·网约车涨价需要一本明白账
·图文：天价学前班是如何炼成的
·印刷废料销售公告
·武汉消防提示:怎样预防开关、插座引起火灾
·“陈志成”们都应迷途知返
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图文：天价学前班是如何炼成的
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印刷废料销售公告
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武汉消防提示:怎样预防开关、插
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“陈志成”们都应迷途知返
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评论
2016.9.19 星期一
印刷废料销售公告
楚天都市报讯 湖北日报传媒集团拟对印刷废料进行公开竞价销售。品种如下：废报、废书页、筒芯、黑白烂、纸边、牛皮纸、牛皮纸头、废PS版、新闻白破、书刊白破。
有意者请于2016年9月19日至9月23日，北京时间9：00-17：00到本集团招标采购部领取相关资料文件。
地址：武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦B0116办公室
电话：（027）88568111 联系人：张先生、刘小姐