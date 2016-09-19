查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 评论 ·网约车涨价需要一本明白账 ·图文：天价学前班是如何炼成的 ·印刷废料销售公告 ·武汉消防提示:怎样预防开关、插座引起火灾 ·“陈志成”们都应迷途知返 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第5版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 网约车涨价需要一本明白账 · 图文：天价学前班是如何炼成的 · 印刷废料销售公告 · 武汉消防提示:怎样预防开关、插 · “陈志成”们都应迷途知返 5 评论 2016.9.19 星期一 图文：天价学前班是如何炼成的 楚天都市报讯 打着“奥数”和冲刺名校噱头，10个月学费高达4万-5万元，比大学4年的学费还贵。在武汉，衔接幼儿园和小学的高价学前班正引起家长们的关注。（9月17日《工人日报》）



每个月收费4000元-5000元，学制10个月，而普通大学一年学费才5000-6000元，4年的学费也不过2.5万元。相比之下，衔接幼儿园和特色“学前班”的收费可谓是天价。天价“学前班”早已不是新闻，如今许多城市由民营资本经营的幼儿培训机构里，都有着各种各样的“名牌小学面试培训班”、“名校占坑班”等，几乎个个价格不菲。那么，它们是如何炼成的呢？

客观上说，有需求就有市场。“上私立幼儿园不便宜，上公立幼儿园不容易”，这是许多学龄前幼儿家长发出的感叹。要想进收费低、条件好的公办幼儿园，除了“占坑”排队之外，还得“拼钱拼命拼关系”。而在应试教育的烘托下，许多家长“望子成龙、望女成凤”心切，生怕自己的孩子“输在起跑线上”，于是咬紧牙关也要将孩子送入私立的特色“学前班”，这无疑推动了民办培训机构收费“水涨船高”。

但从根源上说，天价“学前班”之所以受热捧，更是因为家长们期待教育公平，又希望以不公平的竞争取得优势竞争地位的畸形心态造成的。家长们之所以相信天价“学前班”能让自己的孩子进入“名校”，正是因为优质小学资源匮乏及招生具有很强的应试性，而天价“学前班”恰恰是针对名校面试举办的培训班，甚至有“名校”的老师亲自辅导。

近年来，国家教育部多次下发通知，要求防止和纠正幼儿园“小学化”倾向；《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》也指出，要遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法，保障幼儿快乐健康成长。但从现实来看，尚未完全衔接的小学入学方式、尴尬的教育资源和家长的焦虑心态等，构成了这一政策执行的重重阻力。显然，要消除天价“学前班”这一畸形市场，还得依靠政府加大教育投入，打破现有评价体制，实现教育资源均等化，促进教育公平。付彪



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网友“程振伟”：上天价学前班，或能“赢在一时”，但却让孩子“学习兴趣和动力输在起跑线上”，伤仲永很可能说的不是天才夭折的故事，而是“超前学习透支持续学习力”的寓言，超前教育、应试第一可能一时获益，但未必管得了长远。

网友“冰启”：在我国明令禁止幼儿园小学化的背景下，有学前教育培训机构公然宣称就是对孩子进行完全小学化的教育、培训，且受到家长追捧，这表明，只规定幼儿园去小学化，而不是立法禁止所有学前教育机构都去小学化，以及不从根本上缓解幼升小择校热，将难以把幼儿从学业负担中解放出来。





