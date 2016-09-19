图文：“刷脸”购物离我们越来越近选择坐出租车的市民又多了起来华农出台处罚细则专治学术不端前8月我省房价同比涨17.2%信用卡滞纳金 明年起成历史纽约闹市爆炸 至少29人受伤23天连晴少雨我省旱情扩大
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 第1版 要闻
·图文：“刷脸”购物离我们越来越近
·选择坐出租车的市民又多了起来
·华农出台处罚细则专治学术不端
·前8月我省房价同比涨17.2%
·信用卡滞纳金 明年起成历史
·纽约闹市爆炸 至少29人受伤
·23天连晴少雨我省旱情扩大
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.19 星期一
国家网络安全宣传周今在汉开幕 记者探营最前沿安全技术
图文：“刷脸”购物离我们越来越近
    楚天都市报讯 图为：昨日，网络安全博览会在国博布展，工作人员调试刷脸支付系统。 楚天都市报记者魏铼摄


 