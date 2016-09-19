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第1版 要闻
·图文：“刷脸”购物离我们越来越近
·选择坐出租车的市民又多了起来
·华农出台处罚细则专治学术不端
·前8月我省房价同比涨17.2%
·信用卡滞纳金 明年起成历史
·纽约闹市爆炸 至少29人受伤
·23天连晴少雨我省旱情扩大
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图文：“刷脸”购物离我们越来越
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选择坐出租车的市民又多了起来
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华农出台处罚细则专治学术不端
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前8月我省房价同比涨17.2%
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信用卡滞纳金 明年起成历史
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纽约闹市爆炸 至少29人受伤
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23天连晴少雨我省旱情扩大
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要闻
2016.9.19 星期一
国家网络安全宣传周今在汉开幕 记者探营最前沿安全技术
图文：“刷脸”购物离我们越来越近
楚天都市报讯 图为：昨日，网络安全博览会在国博布展，工作人员调试刷脸支付系统。 楚天都市报记者魏铼摄