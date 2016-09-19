查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：“刷脸”购物离我们越来越近 ·选择坐出租车的市民又多了起来 ·华农出台处罚细则专治学术不端 ·前8月我省房价同比涨17.2% ·信用卡滞纳金 明年起成历史 ·纽约闹市爆炸 至少29人受伤 ·23天连晴少雨我省旱情扩大 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 教卫 第11版 : 楚动 第12版 : 时事 第15版 : 视界 第16版 : 书香 第5版 : 评论 第8版 : 经济 第9版 : 养生 · 图文：“刷脸”购物离我们越来越 · 选择坐出租车的市民又多了起来 · 华农出台处罚细则专治学术不端 · 前8月我省房价同比涨17.2% · 信用卡滞纳金 明年起成历史 · 纽约闹市爆炸 至少29人受伤 · 23天连晴少雨我省旱情扩大 1 要闻 2016.9.19 星期一 国家网络安全宣传周今在汉开幕 记者探营最前沿安全技术 图文：“刷脸”购物离我们越来越近 楚天都市报讯 图为：昨日，网络安全博览会在国博布展，工作人员调试刷脸支付系统。 楚天都市报记者魏铼摄





