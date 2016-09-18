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图为：6年前，如烟刚刚参加心理陪伴团队时的全家福中，女儿兰子（中）表现冷漠

图为：今年8月底，如烟送女儿兰子去北京时，在武汉站全家合影，兰子（左一）一脸阳光自信 本版图片由受访者提供



楚天都市报记者张艳



你会管理你的情绪吗？你会倾听自己的内心吗？你知道夫妻关系高于亲子关系吗？

都市里的课程班已不新鲜，英语、健身、插花、烘焙……五花八门，而为了解决情绪管理、心灵抚慰、家庭关系等等问题，一种特殊的课程班——心理工作坊，正渐渐流行。

在热播的电视剧《小别离》里，一位患有产后抑郁症的妻子提到：“我现在想去报名参加心理课程，用×××家庭治疗模式改善自我，重建家庭关系。”无独有偶。2016版初中一年级（七年级）人教版教材，引用了这套理论的经典内容，比如：接纳、欣赏独一无二的自己……

近日，楚天都市报记者采访了武汉多家心理咨询机构，以及多名学习过心理课程的学员，倾听他们的心得。



心灵充电课程

初衷五花八门



每周六下午，家住汉口百步亭的桃子（网名），会辗转轻轨地铁去汉街文华书城。那里有个公益心理角，会定期推出主题讲座，比如《生气了你怎么办》《听与说的艺术》《是什么阻碍了我们的幸福》等等。

“9月份的讲座主题是《倾听孩子》，太适合我了。”作为两个孩子的妈，桃子说，“我跟老大关系比较紧张，老二才2岁，我不想重蹈覆辙。”

桃子是全职妈妈，在周末才有属于自己的时间和空间。相比之下，39岁的陌菲（网名）更投入。两个月前，她和丈夫在位于武昌丽岛紫园的一家心理咨询机构，跟三四十名学员一起进行了为期三天的学习。

“快一年时间了，我跟我爱人都感觉无法跟对方沟通，没说几句就吵，都很烦对方，不知道怎么办才好。”来自河南的她，已是两度来汉，“讲课主题是亲密关系，老师说我们俩一起来学习，效果会更好。”

记者在走访中发现，除了为改善夫妻、子女或婆媳甚至同事等关系来上心理课之外，有人为减压、缓解焦虑而来；还有一类人，则是想获得心灵成长。

高学历高收入的涓子（网名），是常人眼里的人生赢家：先生是国企老总，帅气顾家；刚上初中的女儿，聪明可爱，成绩优异；而她自己，先在大型国企做英语翻译，备受器重，后跳槽成为一名职业培训师，年薪几十万。一年前她又开始专职学习心理学，经常从武汉“打飞的”去北上广上课。

人生赢家，四十不惑，为何还要折腾？“优秀的心理咨询师，是我下半生的唯一职业。我想遇到更好的自己，并能帮助他人。”她笃定地说。



流派理念不同

授课形式各异



记者了解到，除了公益性质的讲座或沙龙无须费用，武汉心理课程的“学费”大多在四五千元左右，时间四五天左右。

因为学术流派、理论体系不同，授课形式也不一样，但都有别于传统的“老师讲学员记”的模式。课程的互动性非常强，需要学员能够在陌生人面前坦露自我。

8月底，记者在武昌一家心理咨询机构听了一场讲座。来自加拿大的心理治疗师贝曼博士，讲起了“冰山理论”。几位听课者获邀上台，扮演夫妻和孩子：“夫妻”因为早点吃什么吵起来，“孩子”夹在中间不知所措……

当几个展示者像雕塑一样站立在台上时，贝曼说，人的“自我”就像冰山，大部分内在世界深藏在“海面之下”，只有认识冰山全貌，人生才可能改变。

而陌菲夫妇在参加亲密关系心理课程时，武汉心理咨询师程薇燕，则通过一场心理话剧对他们进行了初步治疗。这种心理话剧，再现、放大了人们经历过的不愉快的记忆，尝试把深层压抑的愤怒、难过等负面情绪，凭本能释放出来。程薇燕解释：“只有看见，才有可能最终自我疗愈。”

在汉口王家墩宇济天仙大厦有一个心理团队,则主打“一辈子的陪伴”理念。和别的机构团队有所不同，这里的课程由一个老师教授，只划分不同级别。同时，因其属半公益性质，收费相对较低，学员中不乏六七十岁的家庭主妇、普通打工族等。

其负责人介绍：“他们都是为了解决实际问题而来，所以我们的目标是，通过互帮互助，让学员成为自己的心理咨询师，解决生活中形形色色的困惑与矛盾。”



看见内心自我

人生开始逆袭



网络段子说，心灵鸡汤喝了那么多，却仍然过不好这一生。那么三五天的心理课程，就能让一生顺畅了吗？而都市人又真的需要这样的心理课吗？

记者在采访中了解到，很多普通人认为，心理课程具有神秘色彩；而谈到学习心理知识，不少人的本能反应则是：我没有什么想不开的啊！

“身体感冒了，我们会治疗；情绪感冒了，为何却得不到重视？”武汉一所高校的工科女博士阿琪，向记者说起了自己的故事。阿琪一路“本硕博”连读，男友是超级暖男，羡煞众人。但几年前，男友受不了她的“公主病”，移情别恋。

2014年初，被抑郁压垮的她，经朋友介绍，参与了心理课程。一开始阿琪听不进任何话，也经历了很多煎熬，但她所在的团队，形成了一个监督和鞭策的“气场”。在这个氛围当中，她开始老老实实做实验、写论文，补欠下的功课，逐渐走上正轨。“我从一个一切依赖男友的野蛮女友、玻璃心女孩，变成了独立有主见的女汉子，而且变得知性洋气了。”她翻出一些旧照，自豪地说道。

武汉一个知名的家长论坛上有一则热帖，讲述了一位母亲学习心理课程，让叛逆的女儿实现人生“逆袭”的经过。

2010年，兰子在中考时遭遇“滑铁卢”，妈妈如烟（化名）把她送入名校，她却从“学霸”变“学渣”：叛逆嚣张冷漠，翘课逃学说谎。面对浑身是刺无法走近的女儿，如烟使出全身解数依然无能为力，便开始求助于心理学。

昨日，记者联系上如烟，她坦言，以前强逼式的沟通方式，把女儿越逼越疏远。“后来我不再以她为中心，而是关注自己的焦虑，改变自己的行为，没想到，这种‘无为而治’反而让女儿自觉内省，进而发愤图强，最终考上北京外大，后来又留学澳洲。”

可见，良好的氛围，适度的角色调整，有利于心灵充电、心理调适，但这并非三五堂课能完成，而是一个循序渐进的过程。





