查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 茶馆 ·广告 ·图文：拐子嫂子我们都是超大城市的班子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告 · 图文：拐子嫂子我们都是超大城市 14 茶馆 2016.9.18 星期日 图文：拐子嫂子我们都是超大城市的班子 楚天都市报讯 叶漫天



一大清早，茶馆就热闹得炸了锅。

嘀嘀哒口昂得最响，人快站到桌子上：“各位听说了硑？中央批文，武汉成了超大城市。再过几年，只怕要甩蛮多城市几条街！”

欢喜坨倒着茶，不以为然地说:“看你得罗得!中国历来只有两个城市名字前面带个‘大’字，一个大上海，一个大武汉！这一回，武汉只不过是重返聚光灯下，再走一次红地毯。”

咵爹爹最激动，一边抖到手上的报纸，一边说：“天时、地利、人和，大武汉复兴，大势所趋，势不可挡！”



超大城市，么样个大法?



咵爹爹：看这里，《长江经济带发展规划纲要》明确提出：以长江黄金水道为依托，发挥上海、武汉、重庆的核心作；促进各类城市协调发展，发挥上海、武汉、重庆等超大城市和南京、杭州、成都等特大城市引领作用；增强武汉、长沙、南昌中心城市功能………

一个核心，一个引领，一个中心，国家对武汉几重视哦！

欢喜坨：说实话，武汉有几大，我们住在里头自己不觉得，跟世界上的大城市比哈子就蛮哧人了。你看哈，武汉面积8494平方公里。网上有个段子，说用城市来算，就是勒样子滴——

武汉=香港×8

武汉=东京×4

武汉=伦敦×5.3

武汉=纽约×11

武汉=新加坡×12

武汉=首尔×14.5

武汉=巴黎×80

尖板眼：网友虽然很夸张，但大武汉还是蛮大！蛮多司机走两步路就说，对不住您家，我是武昌的车，汉口的路不熟悉，您家导个航哈。哎哟，还好意思跟我吹自己是武汉土著，真是“和尚找错了门——不是那个寺（事）”。

老板娘：就是说?，我一个闺蜜约我克逛街，我琢磨了2个小时都硑选好地方，实在是挑花眼了，武广、徐东、中南、街道口、汉街、光谷……都想克，但一天只能跑一个位子，多了要跑断胯子。

嘀嘀哒：话说我有一回，站在长江大桥上看风景，只看到武昌这边乌云密布、狂风暴雨，汉阳那边云淡风轻，随么斯都硑得。难怪天气预报里说，武汉局部有雷阵雨，那个局部用得真是精准嘞。我们要是再吐槽天气预报不准，真是冤枉他们了。

楚小丫：武汉人不是这样嘴吗——住在汉口的说：一年里难得克武昌一次；住在武昌的说：一年里汉口只克过几回；住汉阳的说：一年里经常克汉口和武昌。武汉是不是大得硑得边了，克三镇都像克外地一样！

欢喜坨：武汉的常住人口有千万以上，以后还会更多。历史可以追溯到几千年前，据说新石器时代东湖放鹰台就有人类的足迹了。但是超大城市不是光人口多、面积大，更重要的是城市能量和品质。我们武汉处于黄金水道的核心地带，是中国内陆最大的水陆空交通枢纽，重要的工业基地和科教基地，人才多、桥梁多、学校多、景点多、美食多，一湖一公园，一山一氧吧，宜商宜学宜旅游……



从现在起，我来自超大城市



尖板眼：武汉成为超大城市，这是武汉的骄傲，也是我们武汉人民共同奋斗的结果！未来5年，武汉海陆空齐发展，成为国家最大的物流中心，构筑最重要的商业航天产业，没有之一。

栽麦子：是?，我们正在见证武汉最牛的时刻。等我儿子大学一毕业，我就叫他回武汉发展，千万不能错过武汉的黄金爆发期，机不可失，时不再来。这辈子，我做不成富二代，还来得及做个富一代的老爸，哈哈！

老板娘：据说光谷要做全球最大的地下城，相当于1.5个中山公园的大小，吃喝玩乐，么斯都有。等到三年后建成，我要到那里开个楚天茶馆分店，夏天最热的时候，大家进去咵天乘凉，不晓得几快活。

楚小丫：武汉与世界接轨，国内外重量级机构和企业云集武汉本地，哪里都不消克得，就可以买到全世界的名牌。那些到处拜托别个带东西的人解脱了，像我这样喜欢到处旅游，行程短，时间赶，又硑得办法拒绝别人要求的人也解脱了。你想啊，我一个姑娘伢，拖着塞满各种化妆品、包包、衣服、奶粉的箱子到处晃，真是“琵琶断了弦——弹（谈）不得”。

栽麦子：想哈子，武汉全球影响力不断扩大，各国领事馆争先恐后地跑到武汉开张。我们出国旅游办理签证不用跑外地，各种直飞免签分分钟，我可以经常带着老婆满世界克玩，更方便，更快捷。

嘀嘀哒:嗯……看来我也得抓紧了，争取我的伢能在5年之内出生。让他一出生就享受武汉超大城市市民的超级待遇。

咵爹爹：我看你是“肚脐上插鞭炮——闹眼子”，女朋友还不晓得会不会飞，莫说伢了。你还是努力工作，攒够老婆本吧。说点实在的，我在屋里闲到硑得事做，说好的武汉话培训班呢，得开起来了。在屋里跟孙姑娘憋夹生普通话，憋得我舌头打结巴。时代不同了，武汉话扬眉吐气的时候到了，说一口正宗武汉话，走遍天下也不怕。

欢喜坨：总之，武汉成了超级大城市，我们武汉人的生活，只会更加滋润，更加快活，更加潇洒！





