查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 时事 ·广告 ·图文：涂鸦者现身道歉并清洗印记 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 广告 · 图文：涂鸦者现身道歉并清洗印记 13 时事 2016.9.18 星期日 北京一景区13处景观石遭喷红漆 图文：涂鸦者现身道歉并清洗印记 楚天都市报讯 图为：景观石被喷上“陈志成2016.9.1”的字样

图为：还有题诗“沧海桑田掀巨变造就嶙峋乱石山”

图为：正在清洗印记的男子就是陈志成



近日，北京房山怪石山景区的13处景观石上出现红色喷漆涂鸦“陈志成”，此事在网上引发广泛关注。昨天上午，53岁的陈志成来到景区清洗涂鸦并公开致歉，称因年事已高想在山上留点念想才喷漆，他表示会将印记都清理干净。



“陈志成”涂鸦破坏景观石



这两天，一则谴责游园不文明行为的帖子引发广泛关注。网友发出4张醉石林被喷上红色涂料的照片。照片显示，醉石林的景观石上被喷上了“陈志成2016.9.1”、“沧海桑田掀巨变造就嶙峋乱石山”等字样。这些字的落款都有陈志成的名字，且日期均为2016年9月1日。

该网友还表示，陈志成还在金祖山、孤山口、火焰山等景区都进行了涂鸦，被破坏的都是景点重要的景观，共有13处。

16日上午，记者来到房山区黄山店村的怪石山景区，在醉石林半山腰时，就看到了一处留有红色印记的景观石，景观石的顶部曾被喷涂了红色的字迹，写有“陈志成”的名字。在半山腰景区路上，记者又发现一处红色的印记。这些涂鸦的涂料基本都是喷漆，很难清洗。

房山区周口店镇黄山店村负责人表示，“他涂的都是怪石山最有名的景观石。”前天村委会人员用了一天时间，将13处涂鸦全部清理完毕，使用了50公斤的稀料，不过还是留下了红色的印记。

房山区周口店镇旅游服务中心工作人员表示，“陈志成”还在周口店多个景区和地区进行过涂鸦，镇里和村里都已经开始寻找该人。



昨日现身景区并清洗印记



记者了解到，16日下午在怪石山景区涂鸦的陈志成主动致电黄山店村委会承认错误，并表示会将这些字迹清理干净。

昨天上午，记者再次来到怪石山景区，在此前出现涂鸦的景观石上，一位戴着帽子、身着墨绿色外套的男子正在清洗红色的印记。

该男子介绍，他就是涂鸦者陈志成，今年已经53岁了，自从1997年就开始爬山，最近因为家庭原因，心情不是很好。另外觉得自己年事已高，可能不会再爬上这些山了，于是就萌发了在这里留个念想的想法。

“我以为这不是景区，所以就涂了自己的名字。”另外他也承认，在红螺三险、火焰山景区的字迹也是自己留下的。

陈志成表示，自己平时不上网，前一天外甥女说，因为在景区涂鸦，相关部门正在找他，“这事儿是我干的，我要承认。”说到这里，陈志成流下了眼泪。

虽然已经53岁了，但陈志成攀爬岩石时身手矫健。他说自己带的工具不多，不能将这些印记抹去，他会购买相应的工具，保证将景区的印记彻底清除。

陈对记者表示，当时跟他同行的还有几个登山的好友，但是字迹都是自己涂鸦的，好友想跟他一起过来清理，不过他认为一人做事一人当，他自己必须要来。

陈志成说：“我既然热爱爬山，就应该主动保护山里的环境，不能破坏。”他也呼吁其他驴友，要文明爬山，不要犯这样的错误。



不文明行为或列入信用记录



记者从北京市旅游委了解到，北京市正在制订《旅游不文明行为管理暂行办法》，未来此类游客不文明行为将被列入信用记录，并对外公示。

今年5月底，国家旅游局下发了《国家旅游局关于旅游不文明行为记录管理暂行办法》，确定将游客九类行为纳入“黑名单”。“旅游不文明行为记录”将分级建立，国务院旅游主管部门将建立全国一级，省级旅游行政主管部门可设立本行政区域内的不文明记录。“旅游不文明行为记录”信息内容包括：不文明行为当事人的姓名、性别、户籍省份；不文明行为的具体表现、不文明行为所造成的影响和后果；对不文明行为的记录期限。



网友热评



●没人监管吗？靠自觉管不住有意破坏的人。

●明显是有预谋的，不然会带漆爬山？

●全国的景区应该建立一个留言台，备好纸墨，让激情四射的游客留下他们的豪言壮语。

●能出来面对错误，并及时改正，应该原谅，扪心自问，毕竟不是所有人都有勇于承担的一面，如果一味的谴责谩骂，只会让逃避的人越来越多。

本版稿件综合《法制晚报》、《北京青年报》





