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第12版 体育
·图文：恒大2016世界斯诺克中国锦标赛11月广州开战
·图文：中国奖牌数突破200
·图文：数名里约冠军获允许服禁药？
·卓尔继续开500万赢球奖
·特别提醒
·武汉秋季赛马开锣
·简讯
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图文：恒大2016世界斯诺克中
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图文：中国奖牌数突破200
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卓尔继续开500万赢球奖
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武汉秋季赛马开锣
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简讯
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体育
2016.9.18 星期日
特别提醒
楚天都市报讯 今日15时30分，武汉卓尔在客场对阵梅州客家，本地电视台没有比赛直播，本报记者将在荆楚网体育频道（http://sports.cnhubei.com）和 “看楚天”APP带来文字直播，敬请关注。