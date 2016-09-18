图文：恒大2016世界斯诺克中国锦标赛11月广州开战图文：中国奖牌数突破200图文：数名里约冠军获允许服禁药？卓尔继续开500万赢球奖特别提醒武汉秋季赛马开锣简讯
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 第12版 体育
·图文：恒大2016世界斯诺克中国锦标赛11月广州开战
·图文：中国奖牌数突破200
·图文：数名里约冠军获允许服禁药？
·卓尔继续开500万赢球奖
·特别提醒
·武汉秋季赛马开锣
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楚天都市报电子版
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12 体育 2016.9.18 星期日
特别提醒
    楚天都市报讯 今日15时30分，武汉卓尔在客场对阵梅州客家，本地电视台没有比赛直播，本报记者将在荆楚网体育频道（http://sports.cnhubei.com）和 “看楚天”APP带来文字直播，敬请关注。


   