查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：恒大2016世界斯诺克中国锦标赛11月广州开战 ·图文：中国奖牌数突破200 ·图文：数名里约冠军获允许服禁药？ ·卓尔继续开500万赢球奖 ·特别提醒 ·武汉秋季赛马开锣 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文娱 第11版 : 小小作家 第12版 : 体育 第13版 : 时事 第14版 : 茶馆 第15版 : 活法 第16版 : 脸谱 第2版 : 要闻 第3版 : 关注 第4版 : 调查 第5版 : 评论 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 经济 第9版 : 教卫 · 图文：恒大2016世界斯诺克中 · 图文：中国奖牌数突破200 · 图文：数名里约冠军获允许服禁药 · 卓尔继续开500万赢球奖 · 特别提醒 · 武汉秋季赛马开锣 · 简讯 12 体育 2016.9.18 星期日 特别提醒 楚天都市报讯 今日15时30分，武汉卓尔在客场对阵梅州客家，本地电视台没有比赛直播，本报记者将在荆楚网体育频道（http://sports.cnhubei.com）和 “看楚天”APP带来文字直播，敬请关注。





